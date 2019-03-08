友善田園區域計畫 打造新北農業願景

新北市政府農業局自104年起推動友善田園區域計畫 ，輔導農民轉型友善耕作及成立友善耕作推廣團體，目前友善耕作面 積已達142公頃， 輔導彩田友善農作有限公司及新北市關懷社區協會通過農業委員會審 認友善環境耕作推廣團體，成效顯著。今年納入八里、五股、三峽綠 竹筍產區及貢寮區田寮洋稻作等，以增加全市友善耕作面積， 除了維護自然生態環境，更讓消費者吃得健康，達到生產與生態平衡 之永續農業，逐步將新北市建立成生活、生產、 生態三生兼具的城市。

為鼓勵農民轉型友善耕作，農業局有多項鼓勵措施，包括健康秧苗片 每片補助10元，有機質肥料補助為肥料單價1/2，以每公頃施用 8,000公斤為上限(最高補助5萬元)，休(廢)耕地活化， 每公頃5萬元補助整地費用，藉以活化農地使用率， 擴大友善耕作面積。另外依據農委會「 有機及友善環境耕作補貼要點」規定，農友加入「 友善環境耕作推廣團體」後，登錄友善耕作農地，每年每公頃即可領 3萬元生態補貼，最多得補貼三年。農業局輔導農民友善耕種並積極 企業契作認養，業已獲得宏碁基金會參與認養， 未來持續媒合企業加入與農友契作，以達到「先創通路再開農路」 之目的，提高農民收入，增加農民轉型友善耕作之意願。

要提醒農友補助期限自即日起至108年4月12日止，在耕作期間 ，絕對不能使用化學肥料、噴灑農藥、除草劑， 倘若發現使用或檢驗土壤、用水、作物不合格者，則不予補助， 歡迎共同加入友善耕作行列，歡迎農友們加入友善耕作行列， 可於上班時段洽詢新北市政府農業局李小姐（電話：02- 29654824）。