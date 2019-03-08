新北培訓百位家長擔任校園防毒守門員

新北市教育局結合財團法人國紹泌尿科學教育基金會， 今（8）日在大豐國小舉辦首場校園防毒守門員種子師資培訓課程， 近90名的熱心家長報名參加，共同推廣反毒教育， 陪伴孩子建構正確的價值觀。

教育局表示，現今新興混裝毒品類型多變， 不少毒販會將毒品包裝成類似果凍、巧克力或是咖啡包的外型， 讓學生可能會因好奇而產生誤食的情況，教育局邀集關心孩子的家長 與社區民眾，辦理為期3個月每週2小的課程，從引導閱讀、 玩桌遊帶閱讀及提升反毒知能為主軸， 教導家長探討青少年的情緒困擾等議題與成立讀書會， 強化家長志工藥物濫用辨識與輔導能力，並媒合轄內學校申請種子師 資入班宣導，引導成長期孩子在愉快的故事情境強化新興毒品與藥物 濫用知能。

徐姓志工分享到，參加培訓主要是被豐富的課程安排所吸引， 希望透過台北慈濟醫院副院長楊緒棣醫師、 親子教養專家陳安儀老師等專業師資與課程， 學習到更多親子相處技巧及與孩子進行有意義對話的能力， 進而能入班與孩子分享導讀「嗑藥」、「第七個願望」 有關毒品議題的青少年小說。

今日活動除了建立社會與校園縱向支援、橫向合作跨域防護網外， 亦提醒學生家長防毒工作更應回到家庭層面， 從根本的品格教育著手，回到「身教陪伴」的原點，平時應多關心子 女在校內外學習、交友及生活狀況，並讓孩子維持規律生活作息， 從事正當休閒活動，一同攜手用愛守護孩子。