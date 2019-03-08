福島核災8年夢魘猶在 輻射汙水終將排入海洋？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）當台灣還在為核電未來爭論不休時，不妨來看看日本福島核災後的復原進度。八年了，如今福島第一核電廠面臨了最新考驗，上百萬噸的輻射污染水，將何去何從？

《路透》報導，東京電力公司去年坦承，所採用的淨化裝置（Advanced Liquid Processing Systems）未能全面移除水中的有害輻射物質，意味該廠上千個儲水槽中的汙染水，恐怕得再處理，才能排入海中，而這項工程至少得再花兩年，使反應爐除役時程被迫延後。根據官方2016年統計，核電廠拆除、去汙及補償費用上看21.5兆日圓，幾乎占了日本一整年預算的兩成。

除了儲存空間有限，若再發生大地震，導致儲水槽崩裂，將使汙染水大量外洩，輻射廢土亦會沖刷至海洋中。當地漁民也極力反對將廢水導入海裡之措施，憂心過去八年來博回消費者信心之努力前功盡棄。

福島第一核電廠的儲水槽，水體總容積可注滿400個奧運泳池。目前日本政府尚待專家提出評估建議，若真決議將廢水排入海中，東電承諾會繼續再淨化工作。畢竟相較於汽化或掩埋作法，導入海洋的確是最省錢的一個選項，否則就得將汙染水封存於原油槽，置放達數十年。

東電除役官員小野彰（Akira Ono）語重心長地表示，去年接管此一任務時，本以為已進入收尾階段，「如今卻覺得一切才要開始」。