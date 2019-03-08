富邦多元收益II ETF傘型基金 3月11日開募

2019年全球經濟受到美中貿易、地緣政治影響，波動將加劇， 富邦投信推出富邦多元收益II ETF傘型基金，將自3月11日起展開募集，該基金包含3檔子基 金，有攻也有守，股債多元配置，能滿足投資人不同需求。

富邦多元收益II ETF傘型基金旗下3檔子基金，分別為股票型的富邦中國中証中小 500 ETF基金(股票簡稱：富邦中証500、股票代號：00783) ，以及債券型的富邦中國美元投資等級債券ETF基金(股票簡稱： 富邦中國投等債、股票代號：00784B)及富邦全球金融業10 年以上美元投等債券ETF基金(股票簡稱：富邦金融投等債、 股票代號：00785B)。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，該基金具備「高( High Grade)」、「吸©(China)」、「金( Financial)」3大特色，「高(High Grade)」係指高評等的投資等級債， 鎖定中國美元投資等級債及長天期銀行業投資等級債， 具備優良信評，是核心配置首選；「吸©(China)」 則是指中國(股+債)組合，該ETF傘型含括中國中小型成長股、 中國高信評與高利率的中債之雙China組合，追求成長性機會； 「金(Financial)」是全球銀行產業契機， 子基金之一的富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF成分股 將挑選基本面展望佳、 受惠政策題材面挹注及未來前景看好之利基型銀行產業。

粘瑞益指出，富邦多元收益II ETF傘型基金可說是「攻擊+防禦」的組合， 攻擊組的富邦中國中証中小500 ETF基金，追蹤中証小盤500指數，由於中小型A股具備經得起 考驗、反彈表現佳、波動較適中及成分股分散等4大優勢， 加上目前估值偏低、政策持續出籠、大型指數公司陸續將A股納入或 提高A股權重，皆顯示目前正是布局中小型A股的良機。 過去面對金融海嘯後的各項利空，中証小盤500指數表現抗跌， 事件結束後漲勢更加凌厲，重大行情不缺席，以2013年美國政府 關門為例，中証小盤500指數在事件發生期間上漲4.2%、 事件結束後一年上漲25.7%， 優於大型股為主的上海綜合指數漲幅8%表現。

另兩檔子基金則是防禦組，粘瑞益表示，富邦中國美元投資等級債券 ETF追蹤的富時中國美元投資等級債指數，平均信評A-， 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF追蹤的富時全球銀行 產業10年以上美元投等債指數，平均信評BBB+， 故可說是雙核心投資等級債，且2018年即使面臨FED升息壓力 ，投資等級債基金仍吸金25億美元， 成為唯一資金淨流入債券種類，FED預估2019年僅將升息二次 ，歷史經驗顯示，美國升息循環進入後期或降息階段， 此時反提供投資等級債進場好時點。參考2006年升息循環尾聲， 當年最低利差僅84基本點，目前仍有153基本點， 顯示投資級債券並未高估，今年可望延續長多格局。

綜上所述，粘瑞益強調，布局富邦多元收益II ETF傘型基金，無論是一次購足的小資族、資產配置的抱財族、 需要教育基金的親子族，或是退休樂活的銀髮族， 皆可滿足投資人不同人生階段理財規劃。