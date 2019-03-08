「富櫃200指數」中小型股投資神隊友 即將登場!

櫃買中心即將於108年3月27日正式發布櫃買「富櫃200指數」，並自同日開始揭示盤中即時資訊，這個指數將是投資人觀察臺灣中小型股票漲跌的最佳新指標。

櫃買中心表示，本次新編「富櫃200指數」挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，並按季進行流動性檢驗，以即時反應市場成交趨勢，該指數成分股市值涵蓋率可達整體櫃買市場7成，成交值涵蓋率更高達9成；再加上該指數基期點數設定為5000點，漲跌趨勢的反應更為明顯，便利投資人觀察指數表現；眾所周知，櫃買市場是國內具代表性的中小型股票掛牌交易場所，股性活潑，交易熱絡，深受投資人青睞，「富櫃200指數」的誕生將為投資人掌握中小型股績效表現帶來相當的助益。

櫃買中心進一步表示，「富櫃200指數」成分股主要兩大族群為最具競爭優勢的「半導體業」及政策重點發展的「生技醫療業」，該兩個產業向來為櫃買市場投資人最關注的亮點，囊括了海內外知名的產業龍頭公司，未來若以該指數為標的發行相關金融商品，以該指數所具備的流動性高、波動度大、成分股具產業代表性等特色，不論指數期貨、權證、ETF、或是新開放的ETN，都是投資我國中小型股票的絕佳投資選擇。

自「富櫃200指數」正式發布後，投資人除可在櫃買中心網站獲得指數走勢及相關資訊外，櫃買中心並積極聯繫各大媒體及熱門股市APP網站等各式管道，即時傳播指數訊息供投資大眾參考。此外，櫃買中心並透露目前已與多家證券商分別洽簽指數授權契約，可以預見「富櫃200指數」之發布不僅將豐富證券及期貨市場的投資選擇，更可望為我國中小型股票帶來新的成長動能。