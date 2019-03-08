女性腰圍超過80公分　代謝症候群風險增

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2017年女性十大死因中，慢性病佔有7項，分別是心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，而三高(高血壓、高血糖、高血脂)是這些慢性疾病的共同危險因子。三八婦女節這天特別提醒40歲以上女性，在工作與照顧家庭間，更應注意自己的身體健康，控制體重及腰圍、定期量血壓，讓自己遠離三高。

隨著年齡的增加，新陳代謝速度會變慢，如果沒有足夠的運動量，脂肪就會在不注意時悄悄堆積起來，常聽女性年過五十歲，自怨自艾的表示明明食量沒變，腰圍卻越來越粗，體重也控制不下來，同時高血壓、高血糖、高血脂也紛紛找上門。

國健署提醒女性腰圍超過80公分，即是腰圍過粗，小腹突出腰圍過粗小心內臟脂肪會超標，體重過重或肥胖也會增加罹患心血管疾病、腦中風、糖尿病等風險，研究發現有代謝症候群者罹患心臟病及腦中風的風險機率是一般人的2及4倍。

國健署提供簡單自我健康管理3招，以預防慢性疾病的發生：

1.健康吃、分享吃

避免常吃甜食及含糖飲料，如遇特殊節慶想吃甜食，建議不妨與周遭親友分享吃，想喝含糖飲料時可用白開水取代，以增加身體代謝，且晚餐過後與睡覺前這段時間少吃宵夜，而多吃高鈣深綠色蔬菜及高鈣豆製品、適量水果及天然未加工食物，可避免骨質疏鬆，平日食用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食，以清蒸、涼拌、燉等取代油炸烹調方式，及戒菸少飲酒。

2.運動不難，做就對了

除了工作中的勞動外，建議通勤族可每天提早一、兩站下車走路或騎腳踏車上、下班，並將運動習慣融入生活中，每次運動至少15分鐘每天2次，可利用中午休息時間進行健走、伸展操，或者做荷重運動或有氧運動或肌力訓練，以增加骨密度及強健肌肉，降低跌倒和骨折風險。

3.定期量血壓、體重及腰圍

定期量血壓、體重及腰圍是預防及控制三高的最佳簡便方法，女性健康腰圍要小於80公分，可於每天起床後量測，當有腹部脂肪累積時，就能透過腰圍量測警惕自己；家中如無血壓計，可到社區藥局或社區血壓站等定期量血壓，建立自我血壓記錄；建議家中備有體重計，每天固定時間量測，才能掌握體重變化情形。