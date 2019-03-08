對抗無聲殺手胰腺癌 中研院：避免高糖飲食

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中研院癌症研究大突破！無聲殺手胰腺癌的關鍵原因，就是糖代謝異常，避免高糖飲食，將可大大降低罹患此一癌症之風險。

有「癌中之癌」之稱的「胰腺癌」，初期症狀並不明顯，八成病患經確診後都已經末期，可手術治療的病患更只占二成。即便手術成功，也有近八成病患會再度復發或轉移。因此，進一步了解其生成機制，不僅能發展更有效的標靶藥物，還能達到預防勝於治療之效。

然而，過往研究只知胰腺癌和糖代謝異常有關，並不確定其因果關係。研究團隊成員、基因體中心研究助技師胡春美表示，80%的胰腺癌和糖尿病相關，但因果並不清楚。因此，本次研究最大貢獻在於，證實糖代謝異常是導致胰腺癌的關鍵「原因」。

團隊在正常胰臟細胞中使用高濃度劑量的糖、蛋白質、以及脂肪類代謝的產物，結果顯示，只有糖會讓胰臟細胞產生基因變異。為了檢視高糖飲食對其他器官細胞的癌化有無影響，研究團隊也長期餵食小鼠高糖高脂食物，造成高血糖症狀後，檢查其胰臟、大腸、小腸、肝臟、肺臟、腎臟等器官。結果顯示，僅有胰臟組織明顯出現基因組受損和KRAS基因突變。

研究證實，因高糖增加蛋白醣化而失去自身DNA修補的現象，只發生在胰臟細胞。雖然肺癌和大腸癌與糖尿病有關聯，但是與糖攝取的多寡無直接關聯。

該研究成果已刊登於國際期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）。