女航醫同乘IDF戰機守護健康　是飛行員捍衛領空的幕後功臣

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今天(8日)是國際婦女節，國防部在臉書等社群網站分享國軍女力的照片與故事；其中擔任航空醫官的張簡芝穎中尉，多次與飛行員同乘IDF戰機，了解飛行環境壓力，掌握飛官生理、心理健康狀況，堪稱是飛行員健康的守護者，同時也是飛行員捍衛領空的幕後功臣。

國防部今在臉書分享軍聞社關於空軍第三戰術戰鬥機聯隊航空醫官、張簡芝穎中尉的故事。PO文指出，航醫對飛行員來說，不是生病感冒，或醫病衛教才會碰面，而是與飛官日常生活的食、衣、住、行息息相關。航醫平時就必須深入了解飛行員的生活作息、工作負荷及飛行壓力。

空軍三聯隊航醫張簡芝穎中尉（後座），​與飛行員同乘IDF戰機。中央社

經由同乘IDF戰機，歷經高空、低溫、低壓、缺氧、空間迷向、動暈症、高G力環境的她，才能了解飛行員在不同狀況下，面臨的飛行壓力、身體的感受及負荷。

除了對航空生理的驗證，她 更對飛行教官們長期處在超越人體極限下捍衛領空，充滿敬意。

軍聞社報導，張簡芝穎在同乘IDF的經歷中，印象最深刻的是戰機執行攻防訓練瞬間，高G力轉彎所導致心跳速上升及胸廓沉重壓迫感，有時飛行帶到7個G，甚至8個G時，瞬間是吸不到空氣，面罩會壓著臉部，身體也會感到沉重，此時她必須做抗G動作，以克服當下的壓力。

身為飛行員專屬的「家庭醫師」，在飛官執行飛航任務前，必須評估其生理及心理狀況，使飛行員得以在最佳狀況下執行任務；而當飛行員身體不適時，除了評估任務執行的適切性外，也必須了解用藥限制，使飛行更加安全，確實維持空軍戰力！

張簡芝穎在擔任航醫一年六個月期間，除同乘IDF戰機外，也同乘過AT- 3教練機。八年級生的她，也是我國少數同乘過IDF戰機的女性航空醫官。

空軍三聯隊航醫張簡芝穎中尉（左）。中央社