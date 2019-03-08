日媒產經時評：台日國防合作　將對我國安保帶來巨大貢獻

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本大報《產經新聞》日前刊載與我國蔡英文總統的訪談，當中總統呼籲，日本應克服法律限制，與台灣加強國防合作。對此，《產經新聞》又發佈國際局勢評析，表示專家認為，台日實施安保對話，對日本國安會有巨大正面助益。

台灣學者向《產經新聞》表示，若台日能立即交換中國軍機和船艦的動向，部隊就可以縮小目視確認範圍，實現更高效率的行動，對台日都有利。

另外，日本明海大學教授小谷哲男則向《產經新聞》分析，現在習近平即將訪問日本，因此日本政府恐怕難以答應蔡總統要求，但推動台日國安合作，絕對會對雙方都有利。

小谷指出，巴士海峽對日本自衛隊來説，是一個巨大的死角，難以探測該地區的中國船艦，而台灣國軍也不容易探測通過宮古海峽，進入太平洋的中國船艦。

因此，小谷向《產經新聞》表示，台日即時交換資訊，就能互相補足對方的死角。

小谷接著説道，中國往往現在台灣嘗試網軍作戰手法，在對日本發動攻擊，因此在此方面與台方合作，也將對日本的國家安全，做出巨大貢獻。

不過，小谷也向《產經新聞》坦誠，台日目前完全沒有國安方面的合作，因此恐怕無法突然將雙方關係，提升到盟國等級，但雙方或許可以從教育、研究、以及民間國防技術交流，開始建構合作基礎。