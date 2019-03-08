愛河鐵人三項選手溺斃意外　家屬求真相

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）愛河鐵人三項賽事3日發生選手溺斃意外，事隔多天，因死者親友在臉書發文徵求現場畫面，事件因而曝光。主辦單位今(8)日舉行記者會表示，全案檢警調查中，基於偵查不公開，不便主動對外說明，並非隱瞞。

中央社8日報導，45歲的張姓男子3日參加「2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」，其中游泳賽事全程1500公尺。張姓選手下水游泳不到30分鐘，約700公尺快到折返點時突有異狀，一旁隨行戒護的海軍偵搜大隊搜救員見狀上前救援，隨即將他救起並以救生艇載回起點救護站急救，不過，張員到院前心肺功能停止（OHCA），經送醫不治。

主辦賽事的高雄市體育會鐵人三項委員會主任委員姜寄生，上午在高雄市政府運動發展局舉行記者會，對外說明意外經過，及後續處置。

中央社引述姜寄生表示，海軍偵搜隊搜救人員說當時張員臉部朝下僅露出白色泳帽，上前發現他已無意識且口吐白沫，於是將張員救上岸，到救護車抵達前全程施予心肺復甦術（CPR）並沒延遲救護。

姜寄生表示，張員去年(2018年)曾參賽並完賽。張員妻子表示，她先生沒有什麼病史，參賽前還密集下水游泳練習，她與孩子在起點為先生加油並錄影時，先生還好好的，實在難以接受這項噩耗。

張員妻子在臉書發文，懷疑當時先生被人踢到而溺水，希望有人提供現場畫面，還原真相。她並沒有責怪主辦單位的防護設施及急救有疏失。

姜寄生說，主辦單位僅有一部空拍機，當時只追蹤領先群的畫面，並沒有拍到張員發生意外的現場水域狀況；游到快接近折返點時選手距離都拉得很開了，被其他選手踢到可能性不高。目前全案檢警調查中，靜待司法調查還原真相。

姜寄生表示，基於對家屬尊重與保護，及全案已進入司法調查程序，尊重偵查不公開原則，事發後不便主動對外說明；由於家屬PO文後引起媒體及網友關心，今天才對外說明意外經過，並非刻意隱瞞。

他又說，意外發生後他全程陪同家屬善後包括到醫院急救、警察局製作筆錄、前往市立殯儀館慰問家屬，並以委員會名義致贈新台幣5萬元慰問金。隔天（4日）檢察官會同法醫，對張員進行解剖採部分檢體送驗，死因仍調查中。

他表示，委員會為每名參賽選手都投保運動險，選手賽前也都簽有切結書，運動保險包括公共意外險200萬元及特定賽事險100萬元。

張員從事汽車保養工作，育有兩名兒子，分別就讀小四及小六。

姜寄生指出，委員會將持續關心家屬，並協助相關保險理賠事宜。委員會14年來首度發生這樣憾事，將會檢討精進賽事的安全防範措施，目前暫不考慮停辦。

另外，運動發展局昨(7)日與高雄市體育會鐵人三項委員會，也派員至殯儀館張員靈前上香致意。