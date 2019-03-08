日媒時評：中國亂搞軍事擴張　破壞亞太地區和平穩定

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本進步派、以親中親韓立場著稱的大報《朝日新聞》，在今（8）日早報社論欄上，罕見地刊載一篇批評中國軍備擴張，威脅地區和平穩定的文章。我們來看看社論怎麽說。

社論首先介紹，中國今（2019）年再度增加國防預算，來到1兆1898億人民幣，規模已達世界第二，僅次於美國，是日本的4倍左右，上升率也超過該國經濟成長率，顯現軍事領域受到特別對待。

社論指出，雖然中國表示，這一切都是為了自我防衛，但從其近日積極的海洋擴張，以及不透明的預算内容可看出，這樣的説法不值得採信（その言は説得力に欠ける），也導致國際社會緊張。

社論批評，中國明明自己都否定了南海的軍事化，卻不斷將這些島嶼武裝化，擅自變更現狀，並違反國際法規範，我們應予以強力譴責。

在一帶一路方面，社論指出，外界擔心，斯里蘭卡等國被中國割走的港，會被轉為軍事用途。

社論表示，雖然中國可能因歷史因素，希望擁有強大的軍事能力，但這樣快速的軍事擴張，早已超過國防需求範圍，恐導致亞太地區陷入軍備競賽。

社論嚴厲批評，在經濟全球化的時代，將國家實力動員在「富國強兵」上，簡直是一個愚蠢的政策。

社論最後呼籲，中國應該做一個有責任感的大國，主導全球裁軍。

左邊就是日本《朝日新聞》2019年3月8日早報刊載社論，批評中國搞軍事擴張的行為（翻攝自《朝日新聞》2019年3月8日早報）

除此之外，日本親台大報《產經新聞》日前在頭版刊在對蔡英文總統的訪談，引起各界關注。對此，該報又另發時評，建議日本政府應儘快與台灣展開安保對話，更可以看出現在日本幾乎是舉國上下，均對中國擴張政策感到不安。

時評指出，現在日本必須開始思考，如何因應試圖追求霸權的中國，而與台灣的安保對話，更是維持和平的基石。

時評警告，若未來某天中國解放軍真的能夠利用台灣的基地，則沖繩及日本其他地區，就要面對更大的中國軍事壓力。

因此，時評認為，蔡總統透過《產經新聞》訪談，向日本呼籲提高安保對話，確實值得予以回應。

不過，時評點出，在加強安保對話時，台美日框架下的對話，也相當重要，而美國也透過台灣旅行法及派遣美軍軍艦赴台灣海峽等方式，展現其決心。

另外，時評還提到，現在網路上充斥假新聞，因此網路安全對話，對台日來說也相當重要，且日本也應該協助台灣加入CPTPP。

時評最後，作者認為，縱使台日間無邦交，但這絕對不代表兩國不能談安保對話。

另外，在經濟方面，也有許多外媒曾發佈時評，警告外界中國的巨大風險。

《產經新聞》日前刊登日本華裔評論家石平撰寫的時評，警告中國年輕人過度「超前消費」，也就是借錢消費，會在未來還錢時付出代價，甚至影響國家經濟。

石平回顧，今（2019）年1月20日，中國經濟學家向松祚表示，目前中國所有債務加起來，大約有600兆人民幣，可以買下將近200個台灣，相當誇張。

石平警告，最近外界開始擔憂，中國國内舉債過高，但其實現在連年輕人，都成為債務的奴隸。

石平引述HSBC銀行的調查結果，表示現在中國20幾歲年輕人平均負債，高達12萬人民幣，等於是他們18個月的平均月薪。

石平説明，中國年輕人借款，主要來自「螞蟻金服」營運的「花唄」等金融服務，現在甚至每4位20幾歲年輕人，就有1位有登錄。

「螞蟻金服」鼓催借錢消費的廣告（翻攝自其官網）

此外，石平繼續寫道，若再加上其他金融服務，則中國20幾歲年輕人將近半數，都有在使用金融服務，也就是借錢。

石平援引《中國新聞周刊》分析，表示年輕人之所以會對金融服務趨之若鶩，都是由於媒體和業者不斷吹捧所謂「超前消費」的概念，導致他們被洗腦，無限制放縱欲望。

石平指出，使用「花唄」的20幾歲年輕人中，有64%將借來的錢拿去買電子產品和化妝品，簡直「不知好歹」（身の程知らず）。

石平表示，去年中國11月11日光棍節時，阿里巴巴一天就達到了310億美元的營業額，但這其實都是年輕人借錢消費的結果，我們不必感到驚訝。

石平強硬批評，這種借錢消費的行為，終究只是幻夢一場，等到還錢的日子來臨時，中國年輕人就會後悔莫及。

文章最後，石平表示，若年輕人「超前消費」創造出的幻夢崩潰，中國民衆的消費將快速減少，甚至導致大量金融機構破產，值得我們提高警覺。

除了《產經新聞》外，還有其他外媒也有發佈類似評析報導，警告我們小心中國過度借錢帶來的風險。

知名媒體《亞洲時報》曾發表評論，指出中國不斷興建高鐵，恐導致債務危機。

文章首先點出，中國現在擁有全世界最大的鐵路網，其中高速鐵路系統佔兩成，但興建這麽多高鐵，恐導致負責建設的中國國家鐵路集團有限公司，不斷累積負債。

文章引述中國學者分析，表示中國國家鐵路集團有限公司，多是以舉債的方式，建造告訴鐵路，因此其負債便不斷上升。

學者舉日本為例，表示中國許多高速鐵路周邊，其實沒有足夠客群，支撐建設成本，但中國民衆往往認為，就算中國國家鐵路集團有限公司缺錢，中國政府還是會出錢救援。

不過，文章最後指出，中國過度興建高速鐵路，等於是在同時興建「高速債務」，恐會導致黑天鵝，讓中國經濟「脫軌」。

除了中國債務過高外，該國政府為解決經濟危機，而實施的政策，對我們來説也是一隻巨大的黑天鵝。

《日本經濟新聞》在2月20日早報刊登一則時評，指出中國為捍衛人民幣價值，將加強限制資金流出，甚至民衆出遊，將對世界經濟帶來巨大衝擊。

時評首先介紹所謂「失速速度」的概念，也就是當國家經濟成長率，低於某個數值後，民衆將開始對未來感到擔憂，而轉為謹慎消費，導致經濟「失速」。評論援引經濟學家估計，表示中國的「失速速度」，大約是5%附近。

《台灣英文新聞》去年12月26日曾報導，今年中國經濟成長率，很可能只能達到6.3%，相當接近學者估計的「失速速度」，值得我們關注。

《日本經濟新聞》評論介紹，外界認為，中國很可能為減少外匯存底流失，而加強限制攜出外匯，亞洲國家主權基金負責人，甚至已預測中國日後將限制境外旅遊，以避免民衆狂買國外商品，造成外匯流失。

除了經濟因素外，政治因素也是中國必須捍衛外匯存底的原因。評論剖析，中國為了繼續持有美國國債，以保有對美國的影響力，勢必得避免外匯減少。

評論説明，業界認為，為維持市場對人民幣的信任，中國人民銀行（央行）必須保有至少3兆美元的外匯，但1月底，中國外匯存底只剩下3兆1000億美元左右，讓該國想盡辦法，希望阻止外匯流失。

《日本經濟新聞》評論認為，中國加強限制外匯流出，對依賴中國投資的開發中國家來説，影響最大，甚至有學者認為，中國資金抽離後，恐怕難有國家填補其缺孔。

文章最後，評論認為，若中國持續拒絕改善其脆弱、不堪一擊的經濟結構，而選擇繼續實施「大撒幣」的短視政策，則市場就要持續面對人民幣的風險。