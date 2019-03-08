北美館雙年展進入尾聲　法國哲學家接棒策展人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第11屆台北雙年展將於北美館落幕，館方也預告下一屆雙策展人將自法國遠道而來，透過藝術深入探討地理歷史及政治。

台北市立美術館（以下簡稱北美館）舉辦第11屆台北雙年展「後自然： 美術館作為一個生態系統」自2018年11月開展至今即將於本週 末進入尾聲。

館方同步正式宣告，2020年第12屆台北雙年展將 由法國知名社會學家、哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與學者馬汀．圭納德林（Martin Guinard-Terrin）共同擔任策展人。

兩位接棒的策展人表示，將於第11屆的策展對話基礎之上， 進一步討論「地理政治」（Geo-political）以及「 地理歷史」（Geo-historical）命題， 期望透過藝術、學術論述、以及在地與全球行動等方式， 在北美館的空間中探討如何在這片土地上立足安身。



第11屆雙年展將展至10日（圖/北美館）

回顧第11屆雙年展，策展立論聚焦人與生態的共存關係、 生態之間的相依存續， 透過展覽形式呈現眾多你我生活中共同面對的問題， 議題相關的探討隨著展期進行持續發展， 討論的範疇從在地延伸至國際，關注群體從藝術文化延伸至泛科學、 社會學等領域。

北美館館長林平表示，本屆雙年展成功以策展觀點帶動廣泛議題關注，展覽期間與藝術、 科普、農業、生態、歷史等不同面向的討論持續生發， 台北雙年展相關報導陸續在不同專業領域媒體見刊， 對話能量可說是歷屆罕見。

本屆雙年展所舉辦的走讀及社區參與活動，足跡遍及近郊山區、 河濱綠帶、以及都會社區，從環境議題出發， 在美術館周遭展開藝術的行動思辨與生態意識的改變。

而議題實踐導向的展覽設計， 成果也顯著反映在展覽群眾參與的迴響： 統計截至二月止展覽參觀人次超過十七萬人次，團體導覽預約踴躍， 來訪團體包含國高中小學、大專院校、社會教育機構、各大企業、 學術研究單位，以及英國倫敦泰特美術館、日本東京森美術館、 美國紐約MoMA美術館等國際重要藝術機構前來參訪， 突顯了本次雙年展公眾性與論述性兼具的展覽特質。



本屆雙年展雙策展人吳瑪悧（左），以及馬納克達（Fran cesco Manacorda）（右）。吳瑪悧表示，本次展覽廣納議題範疇， 要讓議題不只可以被看見、更可以被實踐， 而美術館的平台角色將社會運動的「抗議」在美術館空間中轉化為「 倡議」，正是兩位策展人所期望實現的功能（圖/北美館）

回應本屆雙年展展呈內容的豐富多樣性，策展人馬納克達（Fran cesco Manacorda）強調，希望透過「後自然」呼籲社會重視， 生態議題並非只是用於教學的課題， 而應該是所有現代公民的共同職責；馬納克達也表示， 很高興得知策展人拉圖能將本屆提出的議題討論納入其擘畫藍圖之中 ，新一屆的雙年展的命題發展方向令人無比期待。

本次台北雙年展首度於展覽尾聲宣告次屆雙年展策展人， 北美館館長林平主張增長策展歷程將有助於成熟而穩定的展覽機制， 作為議題討論與延續的基礎； 北美館樂見前後屆策展團隊對於策展觀點有所交流與共識， 並將藉此做法連結兩屆雙年展策展觀點， 實現美術館身為對話平台的自我期許與責任。

館方預告，目前規劃於 2020年10月舉辦第12屆台北雙年展。隨著策展人的出爐， 下一屆台北雙年展將較往屆擁有更為充裕的籌備期， 給予新一屆雙年展策展人與團隊更大的發揮空間， 與更堅實的資源支持。



「從雜草到一鍋茶」工作坊（圖/北美館）