北市聯醫再爆A流感群聚感染

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）北市聯醫繼今年一月後又爆發A型流感群聚，仁愛院區護理之家6位住院病患有發燒咳嗽症狀，其中5人確診為A流。聯醫昨（7）日晚間證實此事，並於今（8）日召開記者會說明情況。

台北市聯合醫院和平院區1月10日起陸續爆發15人群聚感染A型流感，其中2人不幸死亡。，昨日蘋果日報報導，有民眾投訴台北市市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發A型流感群聚感染，6人出現發燒咳嗽症狀，快篩後5人確診感染。

北市聯醫今日上午召開記者會對外說明情況。聯合報報導，仁愛院區護理之家3月2日至3月7日共有6名疑似類流感症狀個案，其中5人確診為A型流感，6人均已接受抗病毒藥物治療，並無重症個案，用藥後已陸續退燒，逐漸康復中，之後將持續追蹤。同時，也針對接觸者，包含工作人員、外傭和住民等共50人進行預防性投藥。

媒體報導民眾投訴北市聯醫仁愛院區護理之家爆發A型流感群聚後，甚至還將患者送到安寧病房或血液腫瘤科病房，罔顧其他病患的安全。

台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發A型流感群聚感染，仁愛院區醫務長陳淑廷（中）上午向外界進行說明。（圖／中央社）

對此，北市聯醫醫務長陳淑廷澄清，仁愛院區都是綜合病房，病床靈活運用，並無所謂的安寧病房或血液腫瘤科病房，針對隔離病房也有做好隔離措施，不會跟其他病人交錯。

因流感潛伏期約1至4天，陳淑廷強調，最後一個病人是在3月7日發病，因此最後的觀察期要到3月15日。接觸者採自主健康管理，若出現症狀，須立即就醫，並加強標準防護措施及手部衛生。同時呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，不要到醫院探視病人，必須出門時宜戴上口罩。