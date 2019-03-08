青光眼不是老年人疾病　有家族史罹病風險增9倍

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）每年三月的第二週是世界青光眼週，青光眼是世界第二大致盲原因，一般人總認為青光眼是老年人疾病，但實際上，青光眼會遺傳，年輕人也有得到的機會。

根據衛生福利部統計，台灣青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名患者，預估2020年時將突破45萬人。三軍總醫院醫師、台灣青光眼關懷協會理事長呂大文指出，青光眼初期幾乎沒有症狀，高度近視是罹患青光眼的主因之一，但直系血親有罹患青光眼者的風險是一般人的7至9倍。

呂大文醫師在「社團法人台灣青光眼關懷協會」粉絲專頁上表示，目前已知原發型先天性青光眼，嬰兒期即診斷，可能由兩種基因CYP1B1或LTBP2突變引起。這些突變基因以「體染色體隱性」的方式遺傳。其中父母雙方都是突變的攜帶者，但沒有發病。然而，他們的孩子可能會遺傳兩個突變基因，導致產生青光眼。

發育型青光眼是另一種類型的兒童青光眼，其和參與眼睛發育的一些基因包含PITX2、PAX6及FOXC1產生突變有關。造成孩子在眼睛前部及排出房水液的結構出現異常，致使眼壓上升。

呂大文醫師補充說明，35歲前被診斷青光眼的患者，有很多可能有肌球蛋白（Myocillin）基因突變。該基因突變以體染色體顯性遺傳方式遺傳，表示患有這種形式的早發型青光眼父母，有5成的機會可能會將突變傳給孩子。

當然並不是所有的青光眼都有遺傳性，譬如外傷性青光眼、手術併發症型青光眼或發炎性青光眼等，都可能因為個人體質造成。呂大文醫師提醒，青光眼診斷在初期並不容易，但家族成員中若有多人在35歲以下篩檢出青光眼，遺傳機率增高，需定期至眼科檢查，包括眼底照相、眼底斷層、角膜厚度及視野檢查，才能準確診斷出是否患有青光眼。

另外，青光眼初期幾乎沒有症狀，使早期診斷率相當的低，而就算被診斷出青光眼，病人也很少察覺到自己視野的變化，甚至疾病晚期才會出現視力下降，使得依照醫囑按時點眼藥這件事，執行上相當困難。

台北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師蕭雅娟呼籲青光眼病人應「防微杜漸保視力」，細心注意生活中視覺相關的小改變；遵守規則用藥，定期追蹤，盡量安排將點用藥物的時間與日常生活作息連結，如起床，用餐時間和就寢時間。透過這種融入生活的給藥方式，點用眼藥水就會成為每天生活中的一部分，自然也就能持續治療，常保健康。

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文章內容擷取自「社團法人台灣青光眼關懷協會」臉書粉絲專頁和台北市立聯合醫院官網。