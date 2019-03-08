〈時評〉斷氣又漏油的中油

去(2018)年國際油價的下降讓中油公司的盈餘達數百億，反觀台電卻有數百億的虧損，可說是幾家歡樂幾家愁。

大約兩年前我曾寫過以下幾篇文章 :

<時評> (2017年8月21日) :「沈部長油電可以這麼辦」、

<時評> (2018年2月2日) :「也談中油的工安及綠能事業」、

<時評> (2018年10月26日) :「談台鐵及中油的工安」，

那時就曾經建議要把這兩家國營企業，也就是中油和台電的盈虧互抵。也就是說這兩家公司的績效，基本上是受到國際油價升降的影響，和兩公司目前的領導階層的「作為」基本上沒有多大關係。2018年中油最大的新聞就是在澎湖漏油及賠款，2017年最大的新聞是在大潭燃氣電廠的斷氣。2017年8月15日中油供氣的斷氣影響可大了，使得中油董事長陳金德下台，經濟部長李世光也下台。

後來賴清德接任閣揆後，打破慣例，中油公司換了一位超過65歲的戴謙董事長，很可惜這位養鴨博士沒有辦法駕御中油這個巨獸，因此被旗下的牛鬼蛇神整的很慘。我曾經寫過文章說明我曾拜訪戴董事長的過程。當時，戴謙董事長找了中油探採事業部的執行長及副執行長在旁，我跟他說到「利澤地熱電廠」需要中油公司來挖一口5,000公尺的試驗井，因為在台灣只有中油公司有挖5,000公尺井的挖井機具，擬請中油幫忙，而挖井費用則由公司支付。戴董事長當天便答應了此事，結果我們發公文給中油公司探採事業部要求報價單，中油探採事業部的回文竟然是說沒有時間替我們估價，真是令人傻眼。更令人傻眼還有澎湖油庫漏油不報、中油工會發動罷免戴董事長等事情，終於在3月4日換了一位曾經當過能源局局長的歐嘉瑞接任董事長。

對於新任的中油董事長，我們有期許也有一些建議。尤其是這兩天正好看到苗栗鐵砧山附近，因為下大雨而附近居民發覺有嚴重漏油的證據。這樣，除了澎湖的漏油事件隱藏不報，甚至有盜油可能。我們也順便將耳聞的中油漏油事件多談幾項，讓歐董事長了解。

其實，花蓮的美崙油庫在2018年7月曾發生地下油管破裂、地下水及土地污染的事件！基隆油庫101油槽附近也都有過漏油事件，基隆油庫更已漏油長達5年。奇怪的是，掌管這油庫的蘇主任，不只是將相關資訊隱瞞不往上呈報，卻在這幾年一再升官越做越大，升為蘇處長。是否新任的歐董事長也查一下，這中間有沒有什麼人謀不臧的事情，以還中油的清譽。

另外，我們對中油公司最大的期待是：中油公司在兩年多前已經購買的那一套能夠挖5,000公尺深井的60鑽機，能夠訂一個租用辦法開放給民間公司來租用。或者中油公司能夠在地熱方面更積極一點，如深澳電廠或核四廠等更適當的地點挖5,000公尺的深井。而不是躲在所謂的地熱國家隊後面，只在原來就是很好的淺層地熱資源，鳩之澤溫泉區的仁澤2號井旁不到10公尺的地方，挖1,500公尺的井。這真的是殺雞焉用牛刀呀！