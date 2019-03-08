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美FDA核准新藥 憂鬱症鼻噴劑24小時見效

但新藥的類K他命成分亦引發了安全疑慮

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By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/03/08 09:47
憂鬱症鼻噴劑Spravato（美聯社）

憂鬱症鼻噴劑Spravato（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）6日核可了一款憂鬱症鼻噴劑，號稱使用24小時內就能提振心情，然而由於成分是K他命的翻版，使用安全性引發爭議。

美聯社》報導，這款名為Spravato的噴劑，是由嬌生公司（Johnson & Johnson）旗下陽森（Janssen）藥廠推出，成分為艾氯胺酮（esketamine），與俗稱的K他命氯胺酮（Ketamine）結構類似。

此藥品主要針對難治型憂鬱症（hard-to-treat depression）患者，在嘗試了另外兩種傳統抗憂鬱藥皆無效後，Spravato可望帶來緩解，甚至有助降低患者自殺意念。

BBC報導，如Prozac等傳統抗憂鬱藥物，藉由增加腦中的血清素，讓心情變好、改善睡眠，從而減輕症狀。Spravato則是針對穀氨酸（glutamate），該化學物質與學習與記憶相關，對腦部能否正常運作至關重要。患者使用噴劑後，同時仍須服用另一種口服抗憂鬱藥，一次療程得花費美金885元（新台幣27,479元）。

專家警告，此一新藥缺乏足夠實驗，難以預估副作用與對健康的長期影響。由於成分與K他命相似，患者服用後是否會上癮，也引發擔憂。

根據WHO，全球約3億人口罹患憂鬱症。聯合國數據則顯示，憂鬱症導致的自戕行徑，是全球15至29歲人口之第二大死因。
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