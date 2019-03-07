新北行動化學車前進校園 「布袋戲偶」玩科學

（台灣英文新聞）「科普化學活動-化學遊樂趣」系列活動開跑，今( 7)日行動化學車與跑跑分析車首度開進國小，以義方國小為首站， 共計將巡迴新北24場次。今日更特別邀請臺灣國寶陳錫煌大師， 現場完成世界上首度公開的布袋戲偶玩科學高難度表演。

新北市教育局與淡江大學合作辦理邁入第7年， 開場嘉賓由臺灣國寶陳錫煌大師，首度跨界合作現場表演布袋戲偶如 何玩科學，不但能看到臺灣傳統藝術的魅力， 也將科學與藝術做最完美的結合。 現場長官貴賓也示範將水晶球擲入超大型量筒，讓量筒中的碘化鉛溶 液碰撞後，形成如龍捲風般的黃金雨，象徵化學風暴將席捲新北。

行動化學車把3項廚房科學帶進校園， 包括利用廚房唾手可得的薑黃粉做成簡易酸鹼指示劑檢測活動「美味 ABC」、進行酸鹼中和與氧化還原科學原理的「冷到爆」， 以及教學生如何分類廚房常見的塑膠種類及回收方式的「 烤塑一百分」。

義方國小六忠學生余玟葶興奮的說：「我很期待行動化學車的到來， 因為它為我們帶來新奇又有趣的實驗， 最令我印象深刻的是各種指示劑上好多顏色， 讓我看見化學實驗有趣的一面，大開眼界！」

教育局張明文局長表示，跳脫課本框架，讓學生親手做、親眼看、 親耳聽的實際體驗方式，是未來的學習趨勢， 還能從中瞭解繁複的科學原理，藉此加深學生對科學原理的印象， 提高對科學議題的興趣，啟發更多創造力， 也呼應新課綱自然科學領域強調的「探究」及「實作」精神。

新北市教育局自101年12月18日與淡江大學簽訂合作意向 書起，共同推動科學教育，將3.5噸貨車改裝成「行動化學車」， 搭載滿滿的化學故事、實驗及表演，至107年底累計巡迴新北市共 157場次(全國442場次)，108年度行動化學車也將繼續巡 迴新北22場次(參與校數計27校)， 並首度將化學車開進國小校園， 用生活化的化學實驗讓國小學童體驗做實驗的樂趣。「跑跑分析車」 也將巡迴秀峰高中、安康高中等2校， 讓高中學生透過分析車上的各種可攜式分析儀器， 進行相關高階的化學分析實驗。