富邦證券輔導 勤凱科技完成競拍承銷價22.6元

（台灣英文新聞）富邦證券輔導的勤凱科技（4760）上櫃前競價拍賣今（7） 日完成競價開標，最低得標價格為每股新臺幣33.16元(下同) ，最高得標價格為每股37元，得標加權平均價格為每股34元， 承銷價訂為22.6元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 該公司辦理競價拍賣股數2,415千股，公開申購股數為603千 股，本次參與投標之合格標單共1,441筆， 以美國標方式決定競價拍賣得標價格， 最低與最高得標價格分別為每股33.16與37元， 得標加權平均價格為每股34元，承銷價則訂為22.6元。勤凱科 技競價拍賣最低得標價格為33.16元，本次辦理公開申購價格為 22.6元，3月11日至13日為公開申購期間；3月15日為公 開抽籤日。

勤凱科技在核心產品應用於被動元件漿料市場基礎下， 積極持續增加應用於觸控面板、 軟性電路薄膜按鍵開關及太陽能電池漿料之產品開發與銷售， 有助於開拓新營收、獲利來源，提供勤凱科技未來營運成長空間。

勤凱科技2017年度及2018年前三季營收分別為6.13億元 及5.46億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢， 每股稅後盈餘（EPS）分別為1.58元及1.65元，截至20 18年前三季每股稅後盈餘（EPS）已超過2017年全年度，經 營成果及獲利表現良好。