富邦證券輔導 勤凱科技完成競拍承銷價22.6元

（台灣英文新聞）富邦證券輔導的勤凱科技（4760）上櫃前競價拍賣今（7）日完成競價開標，最低得標價格為每股新臺幣33.16元(下同)，最高得標價格為每股37元，得標加權平均價格為每股34元，承銷價訂為22.6元。
富邦證券資深副總經理吳春敏表示，該公司辦理競價拍賣股數2,415千股，公開申購股數為603千股，本次參與投標之合格標單共1,441筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股33.16與37元，得標加權平均價格為每股34元，承銷價則訂為22.6元。勤凱科技競價拍賣最低得標價格為33.16元，本次辦理公開申購價格為22.6元，3月11日至13日為公開申購期間；3月15日為公開抽籤日。
勤凱科技在核心產品應用於被動元件漿料市場基礎下，積極持續增加應用於觸控面板、軟性電路薄膜按鍵開關及太陽能電池漿料之產品開發與銷售，有助於開拓新營收、獲利來源，提供勤凱科技未來營運成長空間。
勤凱科技2017年度及2018年前三季營收分別為6.13億元及5.46億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢，每股稅後盈餘（EPS）分別為1.58元及1.65元，截至2018年前三季每股稅後盈餘（EPS）已超過2017年全年度，經營成果及獲利表現良好。