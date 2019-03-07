接見宮廟代表　蔡英文：民進黨要滅香純屬謠言

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（7）日會面台灣宮廟代表時表示，地方上謠言民進黨政府要滅香一事並非事實，「我們確實鼓勵大家減香，但是絕對沒有要滅香。」

蔡總統週四接見中華道教聯合總會理事等重要幹部及宮廟負責人，會後由總統府發布新聞稿。

蔡總統特別提及，地方上有聲音指出民進黨政府要滅香一事，純屬謠言，「為了環保問題，我們確實鼓勵大家減香，但是絕對沒有要滅香。」她也表示，政府從未禁止民眾焚燒紙錢，而是期盼輔導宮廟以環保的措施來替代，近年來許多宮廟都已經配合減香，也有很多宮廟開始使用環保的金爐。

蔡總統提及，宮廟代表們都很關心《宗教團體法》的立法進度，她已經交代行政院，務必要和各界充分溝通，取得基本的共識後，才可以繼續推動。

蔡總統指出，這幾年她只要有外出行程，幾乎都會安排到不同的宮廟上香祈福，宮廟不只是臺灣信仰的中心，也是討論公共事務的重心，相信宮廟負責人也都是最清楚地方民意的人。

而蔡總統也期許宗教團體一同加入政府強化社會安全網的工作，「社會安全網的建構，在政府全力投入之下，還是有一些做不到的地方，希望大家都能一起來幫忙。」她也期許各宮廟持續發揮在地影響力，促進公益，一起為社會的進步來努力。