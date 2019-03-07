藥品放冰箱易受潮 這些藥當次未服用完就該丟！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「上次醫師開的藥還有，先吃完再去看醫生吧！」是許多民眾有錯誤的用藥觀念 ，還有人以為，「藥物放在冰箱才不會壞掉」，或是「我知道怎麼吃藥了，藥品包裝盒可以丟掉」的迷思，甚至嫌開藥罐（瓶）太麻煩，全部倒出來放在夾鏈袋中，或是把藥物放在隨手可得之處 ，以免忘記服藥，其實不同類型的藥品 ，都有不同的保存方式和使用期限。

台北市立聯合醫院松德院區藥劑科許馨丰藥師表示，大多數的藥品易受光線、濕氣、溫度影響而變質，以下為保存藥品的3不原則：

不要放冰箱：藥品放置冰箱，易受潮變質。且容易讓孩童誤以為食物而誤食 。除非，藥袋或包裝上有註明：需冷藏或請置於2-8度。 不要放車上：藥品放置車內，尤其在炎炎夏日時，可能因高溫而變質。 不要放口袋：身體的體溫、衣物的擠壓可能導致藥品變質。多數藥品是室溫儲存，乾燥、陰涼、避光的地方是最佳存放位置。

醫師開立之處方藥品，應依據醫囑或藥袋於當次治療期間使用，切勿自行任意停藥 ，以免影響治療效果，如果藥品未使用完畢，不建議保存或轉與他人使用。

不同劑型的藥品保存方式如下：

口服錠劑或膠囊、外用藥品： 盡可能原包裝保存，醫師開立之處方藥品，應依據醫囑或藥袋於當次治療期間使用；若自行於藥局購買的指示藥品，未開封時，保存期限依據包裝上標示，開封後，則建議六個月內使用完畢，但若有異狀應丟棄。

盡可能原包裝保存，醫師開立之處方藥品，應依據醫囑或藥袋於當次治療期間使用；若自行於藥局購買的指示藥品，未開封時，保存期限依據包裝上標示，開封後，則建議六個月內使用完畢，但若有異狀應丟棄。 眼藥水（膏）： 眼睛是易受感染部位，建議眼藥水和藥膏開封後於當次治療期間未使用完就要丟棄，以確保眼睛用藥安全。部分眼藥水需冷藏，使用前可先以手搓揉瓶身回溫，避免刺激。

眼睛是易受感染部位，建議眼藥水和藥膏開封後於當次治療期間未使用完就要丟棄，以確保眼睛用藥安全。部分眼藥水需冷藏，使用前可先以手搓揉瓶身回溫，避免刺激。 胰島素： 未開封前須冷藏，開封後於室溫保存，當次治療期間使未使用完就要丟棄。

未開封前須冷藏，開封後於室溫保存，當次治療期間使未使用完就要丟棄。 栓劑： 置於避光、陰涼處，如因遇溫度較高時軟化，可在使用前放入冰箱使其變硬。

置於避光、陰涼處，如因遇溫度較高時軟化，可在使用前放入冰箱使其變硬。 藥水： 小朋友的糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間使未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，詳讀包裝說明來進行保存。

小朋友的糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間使未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異，詳讀包裝說明來進行保存。 藥品磨粉：藥品混合後可能產生未知的化學作用，建議當次未服用完則丟棄。

無論從醫院或藥局帶回來的不同類型藥品，在藥品用完前，不要將藥袋或包裝標籤丟棄，因上面有許多重要的資訊。且藥品的包裝是避免變質的設計，不建議拆除藥品外包裝，以夾鏈袋分裝保存。

一般藥品保存，必須注意包裝上所標示的有效期限 ，過期的藥品應立即丟棄，醫師開立的藥品，不得保存至下次病症使用或分送他人；有些藥品外觀像糖果，藥品要存放在小孩不易取得的地方以免誤食。為了用藥安全，切勿將藥品當生活用品保存，若有任何問題應詢問藥師。