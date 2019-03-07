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【更新】酒駕「震撼教育」！76名累犯今到殯儀館上課

考量酒駕者接受度，昨(6)日曾預先告知 76 人，若不想去可改日再補上，全數學員皆同意參加。

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By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2019/03/07 17:22

講習會場布置成靈堂，輓聯寫著「悼全國5年內因酒駕往生之3088位亡靈」，一旁還擺放冰櫃。中央社

76名酒駕累犯7日搭乘遊覽車，前往板橋殯儀館參加講習 。中央社

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 酒駕害人害己！為有效嚇阻酒駕累犯，交通部公路總局和新北市板橋市立殯儀館，合作推動「震撼教育」，今（ 7 ）日召集76名學員在殯儀館上酒駕道安課，並將現場佈置成靈堂氣氛，另外放置一具殯儀館冰存遺體的冰櫃。76名學員全部都參加，沒有人落跑。

綜合Nownews與《中時》報導，今上課的 76 人，皆為法規定義「5年內2次以上酒駕」的累犯，他們先在殯儀館外圍參訪，聽取大體入館流程及告別式解說，再到一般舉辦告別式的禮儀廳上課，內部已事先被布置成靈堂一般，由講師播放投影片向學員講課，前方還有副「悼全國5年內因酒駕往生之3088位亡靈」的輓聯。現場還有一具冰櫃，氣氛嚴肅。

講習課程全程不開放，講習於下午2時30分結束，隨後帶回板橋監理站。

公路總局指出，原本預計有77名學員，但其中一人很早之前就先請假，考量酒駕者接受度，昨(6)日曾預先告知 76 人，若不想去可以改日再補上，並提醒參與者可攜帶紅包袋和艾草，全數學員皆同意參加。

不過此次「震撼教育」卻引發正反兩極評價，有人認為此做法多少有警惕作用，但也有人表示「會喝的還是會喝」。也有今日在殯儀館的喪家受訪時痛批「一點嚇阻效果都沒有！」，直呼「倒不如讓他們去躺一下棺材或清洗空的冰櫃」。

過去台北監理所開設的酒駕再犯專班，曾安排駕駛到創世基金會實地教育，親眼見證因酒駕導致傷殘的案例。

酒駕害人又害己! 中央社檔案照片
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