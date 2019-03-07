更年期女性當心 每年2.4萬女性死於心血管疾病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）心血管疾病並非男性專屬，也是更年期女性的重大疾病之一，根據衛福部2017年死因統計，心臟病是女性死因第二位，因症狀不明顯等原因常被忽略，導致更年期後婦女成為心血管疾病的高風險族群。

根據衛福部2017年女性死因統計，心臟病共奪走8,601條寶貴的性命；如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，心血管性疾病共造成每年24,105名女性死亡。

女性進入更年期後，女性荷爾蒙濃度降低使血管彈性變差、血壓上升，因此更年期後女性心血管疾病死亡率每5歲增加近一倍。再加上隨著年齡增長，健康風險也開始增加，包括高血糖、高血壓、高血脂等慢性疾病問題。

此外，女性發生心臟疾病的症狀相較於男性也有所不同，特別是心肌梗塞，女性會出現噁心、手麻、呼吸不順及背痛等非典型症狀，不同於男性胸悶的典型症狀，所以常被誤以為是太過勞累而輕忽心血管疾病的威脅；因此，更年期女性民眾如有上述症狀時，應該要尋求專科醫師診治。

國健署呼籲更年期女性朋友落實以下保健行動，為健康生活做好準備：

1.健康飲食：三餐八分飽，白開水取代含糖飲料，以增加身體代謝，且晚餐過後與睡覺前這段時間少吃宵夜，多吃高鈣深綠色蔬菜及高鈣豆製品、適量水果及天然未加工食物，可避免骨質疏鬆；平日食用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食，以清蒸、涼拌、燉等取代油炸烹調方式。

2.規律運動：每週達到150分鐘的中等身體活動，例如健走(每周5次、每天30分鐘，可從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長)，或者從事各項體能活動，例如伸展操、太極拳、跳韻律舞等運動。

3.向菸說不：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險。

4.定期篩檢：國民健康署提供免費的成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲的民眾，每3年提供1次；65歲以上者每年提供1次），及早發現心臟病相關危險因子（高血壓、高血糖及高血脂），及早介入治療。

5.正確用藥：已有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性疾病患者，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。