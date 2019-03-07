新住民與家鄉人同聚 手作泡菜令人垂涎欲滴

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署宜蘭縣服務站今(7)日利用婦女節前夕，結合本年(第5屆)築夢計畫獲獎者中國籍新住民張素芬與宜蘭縣新住民關懷協會，在張素芬的泡菜工作室共同舉辦「創意泡菜」技藝研習活動，邀請蘭陽地區對於泡菜美食有興趣的新住民姊妹一同研習。

活動於早上10點揭開序幕，首先由宜蘭縣服務站同仁與在場的新住民姊妹就近期移民署推動的「新住民子女海外培力計畫」、「擴大失聯移工自行到案(安家)專案」、「防制非洲豬瘟」等政策進行有獎徵答。

接著由美麗的泡菜達人張素芬上場，向姊妹們講述從泡菜材料的挑選到洗淨、醃漬及封存等步驟，緊接著現場進入一陣兵慌馬亂，各姊妹七手八腳的動了起來。

參與活動的姊妹京蓉表示，雖然自己仍需為生活及家庭努力，但看到公私部門努力的協助姊妹開創新技藝，讓她覺得好幸福。

整場活動在姊妹七嘴八舌的鄉音交流中洋溢著溫馨且感人的氣氛。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，內政部移民署身為外來人口守護者，如何讓移民(工)在臺灣樂業、樂活及安居有著責無旁貸的義務，就讓政府各機關與NGO團體及新住民姐妹共同努力，營造蘭陽地區新住民姐妹及其子女身、心、靈各方面的友善環境，宜蘭縣服務站也將架接更多的資源與課程讓姐妹們來參加。