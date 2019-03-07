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迎接三八婦女節　悠遊卡3月起給妳一連串專屬小確幸

3月起到7月初，不論吃的用的，都有通路優惠唷

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By 宇妍,台灣英文新聞
2019/03/07 15:15

示意照為3月4日雲林婦女節活動。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）明天就是3月8日、一年一度的三八婦女節，現代婦女除了要為家庭付出，往往還得兼顧工作，蠟燭兩頭燒。每天忙個不停的生活中，別忘了隨時喘口氣，找點屬於自己的小確幸。

悠遊卡公司為了迎接婦女節，特別從3月起提供多項優惠，讓姐姐妹妹們在屬於自己的日子，可以忙裡偷閒，輕鬆一下。

偷得浮生半日閒　去3大百貨品嘗美食

活動通路

優惠期間

優惠內容

SOGO台北3館

3/1~3/31

消費滿199元送環保304不鏽鋼吸管

新光三越百貨美食街

3/1~6/30

週五累積消費滿399元贈超市抵用券30元(每週五限兌換1次)

微風集團美食街

3/7~4/30

單日單筆消費滿200元，兌換會員點數200點(每日限量)

沒時間喝午茶　來杯咖啡暖暖心

活動通路

優惠期間

優惠內容

CoCo都可

3/1~4/30

莓果系列第2杯半價，美式咖啡買一送一

週五指定飲品-鮮榨蘋果百香現折10元

丹堤咖啡

3/1~6/30

任選全系列飲品享第2杯半價

不只有吃的　買用品同享優惠

活動通路

優惠期間

優惠內容

康是美

3/13~7/9

持悠遊卡或悠遊聯名卡消費享50元，加購COSMED袖珍包面紙，每人限購6份

樂田麵包

3/5~4/15

消費滿120元贈UUPON點數10點，每卡每日限贈1次，總贈點數限量8萬點

除了小額消費小確幸之外，加入悠遊卡LINE官方帳號，還有好康優惠券可以拿喔。
悠遊卡
婦女節
小確幸

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