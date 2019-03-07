迎接三八婦女節　悠遊卡3月起給妳一連串專屬小確幸

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）明天就是3月8日、一年一度的三八婦女節， 現代婦女除了要為家庭付出，往往還得兼顧工作，蠟燭兩頭燒。每天忙個不停的生活中，別忘了隨時喘口氣，找點屬於自己的小確幸。

悠遊卡公司為了迎接婦女節，特別從3月起提供多項優惠， 讓姐姐妹妹們在屬於自己的日子，可以忙裡偷閒，輕鬆一下。

偷得浮生半日閒 去3大百貨品嘗美食

活動通路 優惠期間 優惠內容 SOGO台北3館 3/1~3/31 消費滿199元送環保304不鏽鋼吸管 新光三越百貨美食街 3/1~6/30 週五累積消費滿399元贈超市抵用券30元(每週五限兌換1次) 微風集團美食街 3/7~4/30 單日單筆消費滿200元，兌換會員點數200點(每日限量)

沒時間喝午茶 來杯咖啡暖暖心

活動通路 優惠期間 優惠內容 CoCo都可 3/1~4/30 莓果系列第2杯半價，美式咖啡買一送一 週五指定飲品-鮮榨蘋果百香現折10元 丹堤咖啡 3/1~6/30 任選全系列飲品享第2杯半價

不只有吃的 買用品同享優惠

活動通路 優惠期間 優惠內容 康是美 3/13~7/9 持悠遊卡或悠遊聯名卡消費享50元，加購COSMED袖珍包面紙 ，每人限購6份 樂田麵包 3/5~4/15 消費滿120元贈UUPON點數10點，每卡每日限贈1次， 總贈點數限量8萬點

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