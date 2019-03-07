迎接三八婦女節　悠遊卡3月起給妳一連串專屬小確幸

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）明天就是3月8日、一年一度的三八婦女節，
悠遊卡公司為了迎接婦女節，特別從3月起提供多項優惠，
偷得浮生半日閒 去3大百貨品嘗美食
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活動通路
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優惠期間
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優惠內容
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SOGO台北3館
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3/1~3/31
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消費滿199元送環保304不鏽鋼吸管
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新光三越百貨美食街
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3/1~6/30
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週五累積消費滿399元贈超市抵用券30元(每週五限兌換1次)
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微風集團美食街
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3/7~4/30
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單日單筆消費滿200元，兌換會員點數200點(每日限量)
沒時間喝午茶 來杯咖啡暖暖心
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活動通路
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優惠期間
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優惠內容
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CoCo都可
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3/1~4/30
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莓果系列第2杯半價，美式咖啡買一送一
週五指定飲品-鮮榨蘋果百香現折10元
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丹堤咖啡
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3/1~6/30
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任選全系列飲品享第2杯半價
不只有吃的 買用品同享優惠
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活動通路
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優惠期間
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優惠內容
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康是美
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3/13~7/9
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持悠遊卡或悠遊聯名卡消費享50元，加購COSMED袖珍包面紙
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樂田麵包
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3/5~4/15
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消費滿120元贈UUPON點數10點，每卡每日限贈1次，
除了小額消費小確幸之外，加入悠遊卡LINE官方帳號，