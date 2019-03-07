前進新南向開拓藍海 貿協人才媒合會3月開始

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）外貿協會即將於3月份分別於新竹、台中及高雄辦理3場國際企業人才媒合會。本次3場媒合會總計114家企業參與，提供上千個工作機會，其中外派新南向國家職缺數達175個，較去年成長近兩倍，職務內容包含至印尼、越南、泰國、柬埔寨的海外業務及儲備幹部。

為因應企業對東南亞外派徵才需求，貿協媒合會將設置東南亞專區，吸引東南亞語組結業學員及有意到東協或南亞發展的學員前去應徵，學員於國企班培養的外語及經貿專業由外派機會得以發揮。

經濟部委託外貿協會培訓中心(ITI)辦理「國際企業經營班」(國企班)，今(108)年6月將有318位英、日、德、西、葡、越、印尼及泰語國際行銷人才投入就業市場。

為服務各地企業，本年度貿協國際企業人才媒合會分別於3月8日(五)在高雄、3月13日(三)在台中、3月19日(二)在新竹登場，活動尚未開放企業報名即接獲許多詢問，足見企業界對國際企業人才需求仍相當殷切。

媒合會除設置展示攤位區提供企業宣傳攬才，現場另安排媒合面談區提供一對一面談服務。其中，新竹場媒合會有110個攤位，企業提供983個工作機會，當天安排845個面談場次，也是歷年來規模最盛大、參加企業為最多的一次。

三場媒合會總計安排1383場次面談，國企班學員在業界的好口碑，也將吸引企業踴躍前來ITI延攬所需人才。