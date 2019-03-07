「兩岸必須終結戰爭」　王金平正式宣布參選總統　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）前立法院長、中國國民黨立法委員王金平今（7）日宣布競選2020年總統大選，提及兩岸關係，他強調台灣不應再陷入統獨爭議，應透過合作達到和平；他也表示若他當選總統，他有自信能夠帶領台灣，並讓全世界看到台灣的價值跟貢獻。

王金平今日選在台北國際會議中心舉行舉行參選大會，他進入會場時引領著100位百工代表，台下上百位支持民眾也揮舞著國旗。

提及敏感的兩岸議題，王金平表示，未來四年是台灣最需要冷靜、理性與團結的時刻，「我們不應再陷入統獨爭議」，而是應該務實面對歷史遺留的問題，「台灣與大陸的關係，是中華兒女本是同根生」，台灣是世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望。

王金平表示「兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣」，並指出將效法已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的名言「想與敵人和平相處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的夥伴」，為兩岸的未來指點出一條明路。

王金平認為，台灣有堅強的實力和旺盛的生命力，可以造就強大的國力，卻因為錯誤的政策與不作為，而阻礙了前進的腳步。他舉出一例一休缺乏彈性、能源政策不作為等造成企業人才流失與投資環境惡劣，另外也批評軍公教警消年金改革欠缺公平與合理性，使得人民對政府失去信心。

王金平接著提及，他將逐步提出公共政策的主張與策略，讓國人共同討論、凝聚共識、團結落實，「讓人民過好生活、讓企業生存茁壯、讓經濟繁榮發展、讓社會安全和諧，台灣才能夠真正的壯大。」

最後王金平也指出，「捍衛中華民國主權與憲法，是我們現階段最大的共識，也是我們據以生存發展的根基」，並連說三次「給我四年」，他將有自信能夠帶領大家實現願景，讓全世界看到台灣的價值跟貢獻，並讓台灣發光發熱。

他也自喻為一位「有經驗、有決心的船長」，將帶領台灣這艘「猶如航行在太平洋的航空母艦」航向充滿希望的未來。