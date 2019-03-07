【法律戰】華為選在「公主」出庭同日　控告美政府違憲且入侵其伺服器

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 中國華為財務長孟晚舟6日在加拿大出庭，華為公司同一天向美國德州法院遞狀控告美國政府，認為美國政府禁止政府機構採購華為電信設備，違反了美國憲法。

華為​副董事長兼輪值董事長郭平(Guo Ping)今(7)日在深圳總部舉行的記者會上，證實華為向美國政府提出控告，不但如此，郭平還指控美國政府：「駭入華為伺服器竊取電子郵件和原始碼。」至於細節，他並未說明。

美國媒體報導，當地時間6日，華為於美國總部所在的德州布蘭諾(Plano)，向德州東區聯邦地區法院提出告訴，質疑美國國會的國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）缺乏憲政基礎，在個人或企業被判有罪前，透過行政程序褫奪其權力，違反國會及政府機構間的分權機制。

國防授權法（ NDAA），是由美國國會在去年通過，其中部份條款禁止美國政府部門使用中國華為、中興兩家公司的產品，同時禁止和美國政府有業務往來的企業跟上述兩家公司交易。

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華為​副董事長兼輪值董事長郭平(中)，​7日在深圳總部主持記者會。​中央社