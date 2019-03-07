【快訊】孟晚舟案6日開庭17分鐘結束　法院外維權人士燒五星旗

（台灣英文新聞/國際組 報導) 華為財務長同時也是華為創辦人任正非的女兒孟晚舟案，當地時間6日在加拿大卑詩省最高法院開庭，控辯雙方同意，將引渡聆訊日期延至今年5月8日；開庭僅約17分鐘就結束。孟晚舟繼續獲准保釋。

孟晚舟律師團律師派克 (Richard Peck)在庭上指，此案涉及的政治性質、背後動機及美國總統川普的評論，皆須參考及關注。派克還指出，將公開民事索償申請書，提出濫用程序動議。

中央社報導，6日法庭上有一名翻譯，律師團至少8人。檢辯雙方同意，5月8日再決定引渡聽證會日期。

加拿大司法部1日正式宣布授權啟動引渡程序後，溫哥華的卑詩省最高法院6日開庭時間出乎意料，只花17分鐘就結束。跡象顯示，孟晚舟律師團已有腹案，將以包括「拖延戰術」、「打政治迫害牌」等戰略，準備長期抗戰。

據悉6日開庭原本要決定引渡聽證會日期，但檢辯雙方同意等到5月8日再決定引渡聽證會日期。

這項變動，主要是讓檢辯雙方有更多時間再為相關請求做好準備。也就是辯方上週對加拿大政府部門提出的民事求償訴訟。

相關新聞 【法律戰】華為選在「公主」出庭同日 控告美政府違憲且入侵其伺服器

中央社另報導，6日法庭外有多名維權人士示威抗議。其中一名操粵語口音的楊康住在加拿大，自稱是從中國逃出來的政治難民。他拿著一面五星旗，當場點燃，引起所有媒體圍觀拍攝。

楊康表示，燃燒五星旗目的是抗議中國對人權的打壓，特別是對家庭教會的打壓。

中央社

中央社

另有一名維吾爾族人拿著手寫海報說：「從2017年到現在，300萬名維吾爾族人被關在新疆的集中營裡面，中國犯下了這個毫無人道的『罪行』，全世界卻無動於衷。我呼籲全世界為了正義站出來。(如下圖)」​

中央社