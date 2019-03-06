購入F-16V強化空防？空軍：已向美提採購新戰機需求

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍司令部已向美國提出採購F-16V新戰機需求，以強化我空防戰力，但因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。

綜合媒體報導，針對媒體報導台灣正式向美提F-16V戰機軍售案，空軍司令部前瞻當前敵情威脅，並審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，已循正式管道向美國提出新式戰機採購需求，以強化空防。

據了解，軍方向美方提出的採購需求機種，為我國正在進行升級的F-16V戰機，但據透露，F-16V的確為軍方考量選項，但仍須待美方提出回覆意見，最終結果不見得就一定是該機種。

另外，外傳新機採購人員訓練、後勤與彈藥等總價將近130億美元（約新台幣4010億元）但空軍表示，因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回復後再行議價，因此盼外界勿以訛傳訛。

知情人士表示，由於幻象戰機面臨消失性商源問題，及F-5戰機老舊，為了補足戰力及不讓戰力出現間隙，國軍對下一代戰機的取得從來沒有停歇，因此F-16V戰機確實是在評估之內、機率也最大。

知情人士也說，國軍目前正在升級F-16A/B戰機至F-16V，未來若再向美方採購F-16V，目的應是陸續填補幻象的戰力。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力大躍進。