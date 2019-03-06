國安第一！NCC擬禁中國製電信、廣播關鍵設施

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）NCC今（6）日審議通過通訊傳播業務涉電信及廣播電視設備設置相關法規修正草案，配合國家安全考量，修訂行政管理規則進行「齊一式管理」，除了現行電信設備禁用中國製品，未來也可能禁止中國製廣播、衛星電視設備。

綜合媒體報導，為了讓通訊傳播業者的監理能夠齊一化，NCC委員會決議一口氣修訂《行動寬頻業務管理規則》、《固定通信業務管理規則》、《衛星通信業務管理規則》、《第一類電信微波電台管理規則》、《第二類電信管理規則》、《無線廣播電台管理規則》等10項法規。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗在例行記者會指出，今天是增訂衛星通信業務管理規則等10項法規應配合有關機關國家安全考量的准駁依據條文，他說，是在原有的基礎上，針對關鍵基礎設施做齊一化的管理。

翁柏宗表示，對於禁用陸製設備範圍還沒有完全確定，後續還會進行法規預告、徵詢業者意見。NCC也會將管制清單報給國安單位核定，讓業者有所依循。

NCC指出，通訊傳播屬於8大關鍵基礎設施之一，也是其餘7大關鍵基礎設施的神經網路或生命線。翁柏宗說，國內廣播電台目前雖沒有使用陸製設備發射機，但目前廣播電台發射機已經發展到可遠端遙控，假使被駭，可能遭有心人士更換節目內容。