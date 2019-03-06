新北市圖土城分館與民眾生活緊密連結 讓閱讀從菜市場擴散開來

要造訪新北市立圖書館土城分館，必得要穿過人潮熙攘往來的菜市場，搭電梯上七樓。寬敞明亮的閱讀空間，從喧鬧間轉換優雅安靜氛圍，土城分館主任王國賢說，「這看起來像是衝突的場景，但男女老少基本上一定會上市場，這也正是圖書館推廣閱讀的絕佳機會。」

整合市場與圖書館 鎖定婆媽為推廣族群

經過整修後的土城分館迎來嶄新空間，為吸引更多人，特別從日常生活出發，鎖定「婆婆媽媽」族群為推廣對象，打造可以在「樓上圖書館找食譜學料理，樓下菜市場買新鮮食材」的創意特色。王國賢說，結合市場與圖書館元素，提供民眾藉由閱讀解決日常問題，讓圖書館結合民眾生活，享受閱讀樂趣。

館所開張時，特別替上菜市場的婆婆媽媽量身打造菜籃暫放區，更貼心擺設置物籃，館藏特色也以食譜為主，針對不同主題推出精選菜單；開幕時還曾邀來在電影《飲食男女》中，擔任主角郎雄替身的阿發師代言示範。王國賢笑說，公共圖書館對社區全民開放，鎖定婆婆媽媽，主要是跟市場元素結合，同時也讓不同族群感受到圖書館的友善感；他說，「看著忙碌的家庭主婦挪出時間，帶著剛買好的大包小包菜色，坐在館內安靜閱讀，畫面令人印象深刻。」

透過蔬果達人活動，帶參與者實際走入菜市場。（新北市立圖書館土城分館提供）

買菜送書 與攤商攜手推廣閱讀

王國賢說，「推廣閱讀不能想效果，但做了就會有改變，先讓人走進圖書館，打開書之後，好像，有些事情就會發生。」於是他們走出館所，結合日常生活元素，跟看似無所關聯的市場攤商合作。一開始辦理「買菜送書」，民眾買菜就送二手書兌換券，拓展好書交換場域，民眾買菜，就能換到一本圖書館精選的二手書，一來拉近閱讀與民眾距離，二來讓攤商成為閱讀推廣者，「幾次下來，還會有攤商會開玩笑說，為什麼只找別家不找他！」幾年合作下來，無形拉近與周邊商家的距離，讓圖書館與繁忙的市場漸漸產生關係。

此外，土城分館辦理「蔬果達人」親子繪本故事體驗活動，結合說故事與食育教育，讓小朋友從故事中認識蔬果，學習正確飲食觀念。王國賢說，構想是要協助媽媽解決日常生活中可能遇到的困擾，譬如孩子挑食，所以安排讓孩子認識新鮮食材，藉由親眼看過、摸過，甚至親自買過，以及用買來的蔬果做成料理，應該可以讓他們會有興趣嘗試，同時成為親子溝通話題與興趣。

結合繪本故事與食育教育，讓小朋友從故事中認識蔬果，學習正確飲食觀念。（新北市立圖書館土城分館提供）

繪本廚房系列活動 親子累積閱讀回憶

鎖定在親子共玩，自然不能太複雜。王國賢的訣竅是「好玩、有趣、簡單」，利用現有設備與資源，讓市場變為體驗場域，結合故事屋跟菜市場元素，進行一場大人小孩一起聽故事、然後逛市場挑菜買菜、一起利用菜色做出料理的活動；他也從繪本《我絕對絕對不吃番茄》中找尋適合題材，以番茄為主題，為親子示範一場好玩又實用的閱讀遊戲，「覺得好玩的親子，可以借閱食譜跟繪本，各自從閱讀中找到樂趣。」

結合食譜跟繪本，融合媽媽與孩子的日常需求，轉變成「繪本廚房」系列活動，像是把故事變年菜、用故事妝點居家、把客家糯米變桐花，都是透過繪本讓孩子先聽故事，之後延伸出料理或手作教學，藉機帶孩子到市場體驗挑菜買菜，再透過簡單的食譜料理教學，讓媽媽現學現賣，素人變身大廚，親子一起同樂，在活動中累積閱讀回憶。

善用把客家糯米變桐花活動，延伸出料理教學。（新北市立圖書館土城分館提供）

法律、烹飪、水電修繕通通有 講座資訊多元

王國賢善用分館演講廳，與鄰近的土城農會家政班合作開設講座，數千名的家政班成員，因協助分館整修時，8萬冊書的上架整理而結緣，而家政班原本辦理相關講座，現在跟分館合作，把這些專業講題拉到演講廳舉行，創造讓更多社區居民可獲得資訊的機會；此外演講廳也跟區公所、地檢署等單位合作，王國賢說，「提供多元專業的講座內容，舉凡法律、生活、烹飪、農業、甚至還有女性居家水電修繕的題目，民眾需要的，我們就儘量安排，把圖書館變成日常就能獲得各類資訊的場所。」

擔任圖書館志工的張幸萱就說，圖書館有完善閱讀環境，取之不盡的資訊，在孩子成長的過程中，「我從館內獲得許多育兒資訊、如何跟青少年孩子相處、當然土城分館齊全的食譜也幫助我很多。」而家住圖書館附近的許智威也說，每年都安排出國行程，圖書館成為他規劃行程最佳幫手，「不一定要買書，館內的資訊量很足夠，而且還可以影印、上網找資料，簡直就跟便利商店沒兩樣！」

新北市立圖書館土城分館讀者許智威說，館內資訊量很足夠，簡直跟便利商店沒兩樣！

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