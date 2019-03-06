石碇永定里姑娘廟前溪流整治　美化環境休閒好去處

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）新北市石碇區永定里姑娘廟前的永定溪，因河道變寬， 經多次颱風過後大量土石及樹木淤積河道， 週遭居民擔心溪水會越過護岸，影響二側道路行車安全， 日前經農業局施工改善完工，民眾可以不用再擔憂淹水問題了。

石碇區永定里有五路財神廟、元寶山仙石府、 姑娘廟及聖興宮等各種宗教廟宇，形成一個宗教園區， 而這些廟宇皆在永定溪週邊，歷年颱風過後大量土石堆積於溪床， 且雜草叢生，導致排洪斷面變小， 居民擔心颱風時溪水可能越過護岸， 造成居民之房屋淹水及行車安全，去年初農業局至現場 勘查地形，即委請生態專家辦理週遭生態調查，以建構溪流整治前、 後的基礎生態資料，俾於施工過程減少對生態的破壞。

施工時，依河道地形設置3道固床工，除減緩水流之衝擊， 也藉高低落差，形成深潭及淺瀨空間交錯，讓下游魚類可以上溯， 河道左側作砌石護岸，保留空隙提供溪岸植被及生物生長， 而施工區域也採半半施工方式，對溪流環境的影響降至最低， 並設置財神元寶造型意象。

永定里里長王金洞表示，原溪流未改善前，週遭環境雜亂， 整治完成後居民不再擔心溪水氾濫，週邊環境種植大量綠化植物， 且又結合當地財神廟元寶造型融入環境， 既改善週邊環境又增添趣味性之觀光景點，相信遊客至財神廟拜拜， 都會感覺到這邊環境真的不一樣了。