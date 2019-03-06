IoT嶄新應用　中華電信「健康雲」串聯醫、病、雲 提供遠端智慧照護

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）有鑑於國人因工作環境壓力、缺乏運動、或生活作息異常等因素，導致三高(高血壓、高血糖、高血脂)患者逐漸有年輕化趨勢，中華電信投入「健康雲」，以網路、平台、資安技術優勢，結合醫療設備業者及醫療院所，在三年前即獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計劃」專案補助，推廣智慧照護等創新應用，成效斐然。
為擴大服務社會與延續前述專案打下的基礎，今再度攜手台北三軍總醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍總醫院左營分院、花蓮慈濟等醫院夥伴，合作構建智慧健康管理系統，打造「健康雲」服務。現階段將提供一般民眾、或慢性病患者，在家輕鬆便利地自主管理個人三高指數，同時也可讓患者親友或醫療團隊給予適時關懷或諮詢建議。
中華電信「健康雲」平台，係提供一般民眾可將量測資料上傳至個人專屬雲端空間，隨時掌握自己三高指數變化趨勢，民眾也可下載健保署之個人健康存摺(內含個人就醫及用藥狀況)，整合成個人專屬健康資訊，此資訊將可協助醫護人員全盤掌握病患病情與快速綜合診斷，減少就醫時間及費用。
除了上述良好的醫、病溝通管道外，中華電信健康雲服務也提供病患可授權親友遠端關懷與提醒功能，亦即病患及其親友可藉由行動裝置APP、電腦網頁、或中華電信MOD影視平台來共同關注病患相關量測指數變化；另提供豐富多樣的醫療健康衛教影片，可讓使用者和親友更進一步地了解相關的健康促進知識。
中華電信健康雲服務針對民眾不同需求，提供兩種方案：「基本型」係整合個人基本資料、三高等慢性病管理、及醫療院所就診照護紀錄，讓民眾可隨時隨地透過多螢介面(行動裝置APP、電腦網頁或中華電信MOD)查看數據，掌握自己與家人的健康狀況；「量測型」則是透過血壓計或血糖機等設備，將量測數據一鍵上傳雲端，讓高齡者也能輕鬆上手，並提供「衛教諮詢」服務，使用者有任何疑惑，可一鍵撥通衛教諮詢中心洽詢。當個人量測數據超過正常範圍、或長時間未更新數據，衛教諮詢中心也會主動關懷，並同步資訊給已被授權之親友及醫療院所，降低過往長輩病情管控不佳的情形，讓子女可隨時關懷家中長輩，為長輩的健康把關。想要獲得全面性的健康照護服務，可逕洽中華電信門市諮詢申辦。