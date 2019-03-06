IoT嶄新應用　中華電信「健康雲」串聯醫、病、雲 提供遠端智慧照護

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）有鑑於國人因工作環境壓力、缺乏運動、或生活作息異常等因素， 導致三高(高血壓、高血糖、高血脂)患者逐漸有年輕化趨勢，中華電信投入「健康雲」，以網路、平台、 資安技術優勢，結合醫療設備業者及醫療院所， 在三年前即獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計劃」專案補助， 推廣智慧照護等創新應用，成效斐然。

為擴大服務社會與延續前述專案打下的基礎，今再度攜手台北三軍總 醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍總醫院左營分院、 花蓮慈濟等醫院夥伴，合作構建智慧健康管理系統，打造「健康雲」 服務。現階段將提供一般民眾、或慢性病患者， 在家輕鬆便利地自主管理個人三高指數， 同時也可讓患者親友或醫療團隊給予適時關懷或諮詢建議。

中華電信「健康雲」平台， 係提供一般民眾可將量測資料上傳至個人專屬雲端空間， 隨時掌握自己三高指數變化趨勢， 民眾也可下載健保署之個人健康存摺(內含個人就醫及用藥狀況)， 整合成個人專屬健康資訊， 此資訊將可協助醫護人員全盤掌握病患病情與快速綜合診斷， 減少就醫時間及費用。

除了上述良好的醫、病溝通管道外， 中華電信健康雲服務也提供病患可授權親友遠端關懷與提醒功能， 亦即病患及其親友可藉由行動裝置APP、電腦網頁、或中華電信M OD影視平台來共同關注病患相關量測指數變化；另提供豐富多樣的 醫療健康衛教影片， 可讓使用者和親友更進一步地了解相關的健康促進知識。

中華電信健康雲服務針對民眾不同需求，提供兩種方案：「基本型」 係整合個人基本資料、三高等慢性病管理、 及醫療院所就診照護紀錄，讓民眾可隨時隨地透過多螢介面(行動裝 置APP、電腦網頁或中華電信MOD)查看數據， 掌握自己與家人的健康狀況；「量測型」 則是透過血壓計或血糖機等設備，將量測數據一鍵上傳雲端， 讓高齡者也能輕鬆上手，並提供「衛教諮詢」服務， 使用者有任何疑惑，可一鍵撥通衛教諮詢中心洽詢。 當個人量測數據超過正常範圍、或長時間未更新數據， 衛教諮詢中心也會主動關懷， 並同步資訊給已被授權之親友及醫療院所， 降低過往長輩病情管控不佳的情形，讓子女可隨時關懷家中長輩， 為長輩的健康把關。想要獲得全面性的健康照護服務，可逕洽中華電信門市諮詢申辦。