畢業生心中最嚮往企業　富邦金控九連霸財金保險系所

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）現代保險教育基金會今(6)日公佈2019年「 全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，富邦金控九度蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生「 最嚮往的金控公司」，旗下子公司富邦產險、 富邦人壽也再度蟬聯產險公司組、壽險公司外勤組與內勤組「 最嚮往的產、壽險公司」，共同連續九度囊括「四冠王」大獎。

富邦金控董事長蔡明興表示， 很高興富邦金控再度獲得年輕菁英的青睞與肯定， 九度蟬聯畢業生最嚮往的金控公司！富邦金控去年首度入選《財星( Fortune)》全球500大企業(Fortune Global 500)，與國際標竿企業並駕齊驅， 並連續十年勇奪金控每股獲利龍頭。

富邦金控持續深化大中華地區金融服務， 在兩岸三地擁有最完整的金融服務平台，同時積極佈局亞洲市場，2 018年正式取得韓國現代人壽控制權並更名為「富邦現代人壽」， 「亞洲盃」佈局再創新里程碑。富邦金控深信， 成就企業高峰的決勝關鍵就是人才，隨著持續拓展版圖、 因應數位轉型趨勢，今年富邦金控旗下各子公司也積極招募新血， 合計招募需求逾6,800人。

蔡明興指出，富邦金控連續兩年入選「道瓊永續世界指數」成分股， 連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，並獲2019年永 續年鑑(The Sustainability Yearbook 2019)列為永續發展領導者，並獲選該產業金獎， 成為產業典範。其中，在道瓊永續指數「人才發展與培育」 項目排名持續領先， 代表富邦金控對人才培養的努力與用心獲國際評比機構肯定。

蔡明興說，富邦金控以計畫性的人才培育方案與完備的數位學習資源， 發展員工專業能力，不僅激勵員工自我成長， 更使員工能隨時因應環境變化提升專業力，與公司一同向上成長， 同時持續推動友善職場環境，以打造幸福企業為重要目標， 希望號召勇於面對挑戰的各界新秀菁英加入。