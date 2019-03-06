全國最高「50樓Café」自助餐廳​　暮春鉅獻─手抓海鮮吃到飽

位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，全廳360度環場視野，搭配餐檯上多樣的海陸佳餚，美食勝景一次擁有！配合大地回春的美好時節，冠軍主廚陳俊杉決定以近日正夯的手抓海鮮做主題，原有各美食區供餐不變，額外加碼現製多樣優質海鮮佐以主廚調醬直接上桌，讓消費者縱情大啖，享受吮指回味的快感！此一「手抓海鮮呷通海」活動，訂於3月7日至4月12日推出，加量不加價的佛心之舉，消息一出，已吸引眾多訂位，請即電專線(02)7705-9723，以免向隅。

擁有25年豐富資歷的陳主廚，挑選食材眼光精準，此次特別蒐羅了天使紅蝦、泰國蝦、台西白蝦、花枝、淡菜、螃蟹、海瓜子、扇貝、大蛤蜊、牡蠣等品項，先各自或蒸或烤處理至熟，然後加上甜玉米和烤洋芋，均勻調拌手抓海鮮的最佳拍檔─濃郁噴香的主廚醬汁，盛盤後直接豪邁上桌！無限供應！來客不用擔心傷了荷包，儘管大快朵頤。

「手抓海鮮呷通海」活動期間，50樓Café的招牌美食如爐烤美國自然牛、現流生魚片、現蒸現煮區，仍照常供應，其它主廚特配佳餚還包括(實際品項以現場供應為準)：經典好吃的「酪梨考伯沙拉」、配上青醬入口的「三星蔥櫻桃鴨佛卡夏」，平日午晚餐還有椰奶紅咖哩燉羊肉，假日再加脂香迷人的孜然烤羊排。餐後一定要品嘗的自製甜點則有芋見幸福海綿蛋糕、蔓越莓鮮奶油司康、伯爵茶雪球、千層水果蛋糕、覆盆子蛋白餅、以及可以配著喜見達香草冰淇淋入口的法式肉桂蘋果派，貨真價實的優質美味，是50樓Café在頂級硬體環境之外，最真誠的服務準則。該廳的收費如下，午餐─平日NT$799、假日NT$899，晚餐─平日NT$899、假日NT$999。