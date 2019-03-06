櫃買中心債券ETF　再添三檔新兵

（台灣英文新聞）櫃買市場公告，將於7日再添三檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「國泰旗艦產業ETF傘型證券投資信託基金之7-10年A等級金融產業債券證券投資信託基金」(證券代碼：00780B；證券簡稱：國泰A級金融債)、「國泰旗艦產業ETF傘型證券投資信託基金15年期以上A等級科技產業債券證券投資信託基金」(證券代碼：00781B；證券簡稱：國泰A級科技債)及「國泰旗艦產業ETF傘型證券投資信託基金15年期以上A等級公用事業產業債券證券投資信託基金」(證券代碼：00782B；證券簡稱：國泰A級公用債)。該三檔債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，投資債券ETF可以平衡投資股票市場的風險，降低投資組合的波動程度，截至108年3月6日止已有43檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易。

為讓小額投資人也能夠參與國內外債券市場投資，櫃買中心致力推動債券ETF上櫃掛牌。櫃買中心刻正舉辦ETF獎勵活動，投資人只要於活動期間參與上櫃ETF 交易，每月累積債券成分或國內成分股之上櫃ETF成交量達10交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF競賽活動辦法，請逕上該中心網站 http://www.tpex.org.tw「ETF→上櫃ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動→活動辦法」項下查詢。