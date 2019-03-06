新北藝才班第二場說明會 3月9日漳和國中登場

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市於2月24日辦理第一場「 藝術才能班聯合招生說明會」次，家長擠爆活動現場， 第二場將於3月9日於漳和國中辦理， 教育局呼籲家長可提早到場以免向隅。

新北市今年首次辦理6場「藝術才能班聯合招生說明會」， 共計27校29班參加， 第1場舞蹈班於2月24日在板橋中山國小揭開序幕， 3所國小藝術才能舞蹈班與親師生面對面接觸，介紹各班特色， 家長參與踴躍，擠爆活動現場。

新埔國小播放自行錄製影片，由在校生、 畢業生及學生家長訴說學校舞蹈班學習的成長過程，學生家長表示： 「家裡三位女兒都在舞蹈班， 最大的收穫是孩子為了專業舞蹈練習和兼顧學業， 會更懂的如何分配時間；加上舞蹈學習中的挫折與磨練， 讓孩子能面對各種挑戰。」

埔墘國小兩位六年級舞蹈班學生林同學、 陳同學則以逗趣活潑的方式，又演又跳的介紹舞蹈的生活化， 可以在走路時融入舞蹈、可以在打掃時融入舞蹈、 更可以在打球時融入舞蹈，逗得現場親師生哈哈大笑。

最新成立的中山國小適逢校舍改建，全新校舍將於今年六月完工後， 嶄新的第三間舞蹈教室也即將啟用， 專業的新設備為孩子們提供更完善的舞蹈學習環境。 說明會過程中看著各校孩子們從三年級到六年級的學習階段， 一張張成長的照片、一幕幕曼妙舞姿的蛻變， 深深感動現場的家長和孩子們，引起熱烈迴響。

新北市教育局表示，第二場國中音樂班招生宣導說明會即將於3月9日( 星期六)下午於漳和國中辦理，歡迎有興趣的民眾到場瞭解。音樂、美術、舞蹈班招生鑑定簡章目前已公告於新北市政府教育局網站 (https://www.ntpc.edu.tw/)教育公告 區、新北市社會教育資源網(https://lll.ntpc. edu.tw/Module/Bulletin/Detail. php?ID=706）及各校校網，歡迎對音樂、美術、 舞蹈有興趣的學生報考，一起加入藝才班的行列。