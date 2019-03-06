瑪雅輕奢進駐東區巷弄　時尚、美感、實用兼具義大利選品

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣選物品牌瑪雅輕奢成立首家實體店面，帶來義大利皮革相關精品，已於近日台北東區開幕。

精品選物品牌瑪雅輕奢（Myra World）成立於1996 年，創辦人陳韋璇長年往返台灣和義大利兩地，網羅歐洲時裝、藝術、古畫進入台灣，堪為精品選物店先鋒，當時更獲得「敦南女王」的美稱。

此次，陳韋璇之子Jonathan 再次點亮招牌，延續對於品味、美感、實用兼具的追求，首間「敦南門市店」已於台北市東區開幕，並帶來佛羅倫斯品牌Bisonte、Cuoiofficine、TaylorWatch Taiwan等，呈現各式皮革相關商品。



瑪雅輕奢首間敦南門市店已開幕（圖/Myra）

為歡慶品牌成立實體店面，瑪雅輕奢近日舉行開幕派對，邀請Patina手工鞋品牌創辦人Jack，推廣皮革藝術，並分享保養清潔皮革的相關知識；另外，東區咖啡店COSTUMICE CAFÉ 的資深手沖咖啡師Chris，也和大家一起交流，現場氣氛好不熱鬧。

除此之外，駐店品牌Cuoiofficine，結合弗羅倫斯當地藝術家和工匠， 打造十分在地的皮革藝術；TaylorWatch Taiwan於 1999 年由理得國際所收購，該公司在鐘錶領域擁有 75 年的悠久歷史。



皮革保養交流會（圖/台灣英文新聞 Lyla）



手沖咖啡師Chris（圖/Myra）



現場照片（圖/Myra）