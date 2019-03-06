癌友新希望　日本HITV免疫療法引進台灣　治癒率高達7成

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）日本蓮見HITV（Human Initiated Therapeutic Vaccine）免疫細胞治療確定引進台灣！GICC臺灣博惠生技公司於去年成立實驗團隊以及醫護團隊，前往日本蓮見診所對接免疫細胞製程與醫療技術，近日完成技術轉移，並通過日方考核取得認證。此外，GICC集團也成立博惠診所，目前已取得執業登記，可開放預約癌症患者進行治療方案諮詢。

日本蓮見療法是由2005年由蓮見賢一郎醫師開發，又稱為HITV療法，以自身癌細胞上的抗原，訓練免疫細胞中的樹突細胞（Dendritic Cells，DC）成為特種部隊，再將這些辨識癌細胞的技巧傳遞給有擊殺作用的T細胞（cytotoxic T cell ，CTL），使這些殺手免疫細胞可快速且準確的辨認體內的癌細胞，進行撲殺。

博惠診所院長蘇立安醫師說明，HITV療法和免疫抑制劑不同的獨特處，為HITV療法誘導出的CTL細胞，在體內和癌細胞作戰後，殺癌技能會在體內傳遞，經由血液的流動，形成訊息傳遞網，讓體內成為高免疫力環境，藉由自體免疫能力的提升，降低復發機率。

針對實體腫瘤治療的成效，蓮見賢一郎醫師表示在皮膚癌、骨肉瘤、乳癌、腎臟癌、食道癌、大腸癌、惡性淋巴癌、前列腺癌、胃癌、膀胱癌、子宮頸癌、頭頸部癌、子宮內膜癌、肺癌、卵巢癌、平滑肌肉瘤都能使用；而在第四期癌症患者中，也有幾類的癌症患者治癒率可高達7到8成。

為讓生技與醫療銜接更為緊密，GICC集團也成立了博惠診所，於今（2019）年1月通過執業登記，也展開與各大醫院合作計劃，結合博惠生技公司進行三方合作，依照特管辦法申請，許可後進行免疫細胞治療。