〈時評〉中國的「一國兩制」騙很大！

邇來，中國正傾力對台灣推銷「一國兩制」的狗皮膏藥。中國的台灣事務辦公室主任劉結一更在3月5日煞有介事說：中國的「一國兩制」，是體現對台灣人民的「照顧」、「關愛」及「體諒」！

老實說，台灣人再笨再瞎，聽在耳裡，恐怕也要毛骨悚然、不寒而慄！

道理很簡單：對台灣而言，新疆、西藏或許很遙遠，香港則絕對是近在咫尺；香港的「一國兩制」樣板是前車之鑒，絕對會成為台灣人避免「今日香港•明日台灣」的活教材！

回歸中國「懷抱」才短短二十出頭年的香港，已經今非昔比、面目全非了！競選特首，人選需經中南海事先篩選報備；香港「貨出去」的結果，是一再出現尿布、嬰兒奶粉、疫苗被搶購一空而缺貨、斷貨的天下奇觀；「人進來」的結果，是大批中國「同胞」移居香港長住，人滿為患的香港居住品質是每況愈下；「發大財」的結果，是香港物價、房租節節攀高，香港的原住民「花大財」了！這樣的香港經驗，台灣人能不避之唯恐不及嗎？

何況，不是溫情主義的共產黨，竟然滿口的「照顧」、「關愛」及「體諒」，不是太變態了？

還記得嗎？2003年肆虐的SARS，原鄉中國的處理方式是能遮就遮、能掩就掩，導致池魚之殃的台灣有將近四百人感染，五十多人死亡，這樣的「照顧」、「關愛」，太冷血了吧？是年世界衛生組織大會，中國代表沙祖康在會場外對台灣記者狠狠撂下一句「誰理你們」，「體諒」的方式太霸凌了吧？

台灣高超的醫療技術和完善的健保制度早已享譽國際，更是中國所望塵莫及；中國在2017年世界衛生大會辯論中，竟敢宣稱「台灣被妥善照顧」，除非指的是活摘法輪功學員器官移植給台灣有錢人病患那回事，否則，看看最近因內含致癌物成分、接二連三遭下架的高血壓藥，幾乎都來自中國藥廠，還有中國官方隱匿非洲豬瘟的惡形惡狀，只能說，「被（中國）妥善照顧」的下場，未免太恐怖了？

共產黨徒本質上是反偶像崇拜、反宗教信仰的無神論者，會一聲令下將河北省石家莊平山縣一座世界最高的摩崖石刻立式「滴水觀音像」爆破炸毀，會將數以百萬計的新疆維吾爾族「同胞」送進再教育營「照顧」、「關愛」，會「體諒」地逼迫穆斯林吃豬肉、喝酒，不足為奇；會「熱心」鼓勵台灣各地的媽祖廟、關帝廟到中國尋根交流，海協會代表每次來台必南、北重要媽祖廟門限為穿，寓政治於宗教才事有蹊蹺吧？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）