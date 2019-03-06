幼童齲齒率近5成 放任不管當心影響睡眠和發育

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據台北市政府衛生局每年提供的「學齡前兒童」健康篩檢結果顯示，幼童齲齒率43.91%、視力異常率15.42%，提醒家中若有滿3歲以上的幼童家長應把握免費篩檢，才能早期發現異常問題早期矯治。

根據國健署執行之「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，兒童從幼兒園就有使用3C產品的習慣，且隨著年齡增長，使用3C產品比率越高。而馬偕紀念醫院鄭惠川醫師提醒，兒童眼睛的黃斑部尚未成熟且水晶體較成年人清澈，過量使用3C產品會對黃斑部及水晶體造成傷害，嚴重恐影響視力。

學齡前兒童正值視力發展的黃金期，若眼球組織結構正常，視神經沒有清晰影像的刺激，視網膜沒有發育出正常的視覺，就會形成弱視，因此除了照顧者的警覺外，學齡前兒童視力篩檢與及早發現問題及早治療的重要性不言而喻。

另外，齲齒是我國幼童最常見的健康問題，研究指出，學齡前兒童的齲齒影響兒童的生活品質，不論是飲食攝取、情緒、睡眠品質進而影響發育。

北市衛生局呼籲家長仍應持續培養幼童正確口腔衛生習慣，其中多數家長認為「含糖飲食」如「甜味」零食容易造成齲齒，其實無論甜味或鹹味零食，只要食用頻率太高都會提高齲齒風險，尤其是黏滯性高、軟質、精製的糕餅類，都是容易齲齒的食物。

建議集中兒童用餐時間且降低用餐頻率，並協助兒童養成餐後潔牙的習慣，此外，教導兒童不要把食物長時間含在嘴裡、不要在吃飯時嬉戲延長吃飯時間，增加食物與牙齒接觸時間，提升蛀牙機率，並定期至牙科診所進行檢查，從小培養一口健康好牙。

北市政府衛生局每年提供「學齡前兒童整合性社區篩檢服務」，2019年自3月4日起至幼兒園及社區提供學齡前兒童身體、口腔、視力及聽力等檢查服務，篩檢對象及項目為：（1）滿4歲以上未上小學幼童：身體、口腔及視力檢查；（2）滿3歲以上未滿4歲幼童：身體、口腔及聽力檢查；呼籲各位家長把握一年一度的免費篩檢，踴躍讓幼童接受檢查，共同守護孩子的健康！