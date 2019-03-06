全球第二例 骨髓幹細胞移植竟治癒愛滋病？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國一名男性愛滋病患者在接受骨髓幹細胞移植後，體內竟奇蹟似的檢測不到愛滋病毒，這是繼「柏林患者」後全球第二例，又為根治愛滋病燃起了新希望。該案例於5日刊登於《自然》（Nature）期刊上。

英國倫敦大學感染與免疫學系Ravindra Gupta教授表示，該名男患者2003年驗出感染愛滋病毒，2012年開始用藥控制，同年確診罹患霍奇金淋巴瘤（Hodgkin's lymphoma），2016年癌症病情惡化，醫師決定為他進行骨髓幹細胞移植治療。

醫師表示，該名患者當時病情嚴重，唯一能存活的辦法就是進行骨髓幹細胞移植，醫療團隊找到一位捐贈者，這人擁有被稱為「CCR5 delta 32」的基因突變，也就是說對大部份愛滋病毒免疫。

這名男患者在接受骨髓幹細胞移植將近3年後，且也停止服用抗愛滋病毒藥物超過18個月，經高度敏感檢驗仍檢測不到體內存有愛滋病毒。

但Ravindra Gupta教授表示，現在斷言該患者「完全痊癒還太早」，只能說是「功能性治癒」並「處於緩解期」，仍需後續觀察。

專家認為，該案例證明醫界有朝一日能夠治癒愛滋病（AIDS），但不代表骨髓幹細胞移植治療是治癒愛滋病毒的唯一解藥，因為這對捐贈者和患者本身的風險都太大了。

第一名「柏林患者」布朗在接受骨髓幹細胞移植治療後，雖然白血病痊癒外，體內也驗不出愛滋病毒，但術後曾引發併發症長達數個月，甚至一度陷入昏迷狀態。