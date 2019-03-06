扣押護照強迫性交易 高雄地檢署起訴越南旅客脫團案4主嫌

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去年12月25日發生148名越南籍旅客透過「觀宏專案」來台進而失聯的事件，震驚全國。高雄地檢署3月4日以偽造文書、藏匿人犯、違法就業服務法、意圖營利媒介性交易等罪名，起訴越南籍梅姓女子、其夫蕭姓男子、越南華僑鄭姓男子以及越南旅行社業務阮姓男子。

越南籍梅姓女子是越南河內市某旅行社業務，在當地招攬20位企圖來台打工的越南民眾，向每人收取美金1千元至3千元不等的簽證費用，透過交通部觀光局「觀宏專案」申請觀光簽證後來台。

被告越南籍梅姓女子與其夫即被告蕭姓男子，在新北市三重區住處內，藏匿其中2名越南籍人士，另安排1名越南籍人士至桃園市蘆竹區從事搬運工作。

越南華僑鄭姓男子與越南河內市某旅行社業務阮姓男子則同樣招募企圖來台打工的越南籍人士33人，並收取每人美金1千元至2千元不等的簽證費用，透過越南當地組團旅行社，向交通部觀光局及外交部領事局提出申請。

33名越南籍人士入境台灣後，隨即由被告鄭姓、阮姓男子自行，或以新臺幣5千元至8千元不等的價格，僱請不知情司機3人，駕車搭載上開入境越南籍人士北上桃園、雲林等處藏匿。

被告越南籍阮姓男子另以須清償越南幣3,000萬元至4,200萬元不等簽證費用為由，扣押數名越南籍女性護照，迫使其等在桃園市中壢區某飯店從事性交易。

高雄地檢署檢察官在釐清案情後，認為越南籍梅姓女子、其夫蕭姓男子涉嫌藏匿人犯及意圖營利媒介外國人非法為他人工作等罪嫌提起公訴；越南華僑鄭姓男子以及越南旅行社業務阮姓男子則以涉犯藏匿人犯、偽造文書等提起公訴。

此外，高雄地檢署對越南籍阮姓男子，以涉犯人口販運防制法中使人從事性交易、以及刑法第231條第1項意圖使女子與他人為性交行為而媒介、容留以營利等罪嫌，提起公訴。