(台灣英文新聞/鄧佩儒 台北報導)外交部長吳釗燮日前在立法院備詢時透露他將在3月中旬赴美國洛杉磯發表演說,外交部今(6)日說明,吳釗燮是受當地一非營利組織之邀,就台灣與印太地區關係發表演說。

外交部表示,吳釗燮應「洛杉磯世界事務協會」(Los Angeles World Affairs Council)的邀請,將於11日中午在該協會午餐會中,以「台灣:美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」(Taiwan: An Enduring Partner with the US in the Free and Open Indo-Pacific)為題發表專題演說。

根據主辦單位,吳釗燮的演講將涵蓋台灣在美國印太戰略中可能扮演的角色及台美夥伴關係現況等。

外交部提及,該協會為一無黨派色彩的非營利組織,成立迄今已64年,旨在促進美國人民與外界的交流,歷年皆邀請國際事務領域的重要人士赴洛杉磯演說,至今已邀請八位美國總統及逾250名外國元首、外交部長、國會議員及軍事將領在該會相關活動中發表演說。