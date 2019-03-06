中國駭取海事軍用機密 鎖定逾27所大學攻擊

華爾街日報今天報導，資安專家及在職與卸任美國官員指出，中國駭客組織為竊取海事軍用技術研究成果，鎖定美國、加拿大及東南亞至少27所大學攻擊，駭客活動日益猖獗。

根據埃森哲安全（Accenture Security）旗下資安情報部門iDefense預定本週發表的研究，夏威夷大學、華盛頓大學、麻省理工學院都遭北京當局鎖定，其他多所大學也疑似遭中國駭客入侵，但因調查正在進行，校名未公布。

美國總統川普政府曾指控，中方每年從美國企業竊取價值數十億美元的智慧財產權，並於去年12月起訴涉嫌竊取商業機密的兩名中國駭客。美方官員與專家並指出，中國駭客入侵美國海軍承包商系統，竊取飛彈計畫和船艦維修保養等機密資料，展現不對稱作戰思維。

北京當局雖多次否認從事網路攻擊，但iDefense表示，最新研究反映中國這波駭客攻擊至少可回溯至2017年4月。

iDefense發現，遭入侵的大學網路都與位在中國的伺服器連線，並遭名為TEMP.Periscope（又稱Leviathan）的中國駭客組織控制。美方先前懷疑，美國海軍承包商系統也是遭相同駭客組織入侵。

iDefense指出，遭中國駭客鎖定的多數大學，都設有專攻水下技術的研究中心，或擁有相關領域豐富經驗的教職員，而且幾乎都與美國麻薩諸塞州的伍茲赫爾海洋學院（WHOI）有關聯。分析人員研判，伍茲赫爾海洋學院可能已遭中國駭客入侵。

分析人員表示，部分遭駭的大學有拿到美國海軍合約，南韓三育大學似乎是因接近中國且與南海研究相關，而被中方駭客鎖定。

過去發表的資安研究指出，美國大學因掌握極具價值的軍事研究，資安防護網也比美國軍方和承包商脆弱，淪為TEMP.Periscope偏好攻擊的目標。

資安專家指出，TEMP.Periscope有興趣的海事技術，包括代號「海龍」（Sea Dragon）的五角大廈計畫，這項技術據信可讓美軍潛艦在水下發射反艦飛彈。另一項技術則與潛艦在水下透過巡弋飛彈發射管或廢棄物處理裝置（TDU）出動無人機有關。

iDefense、卸任美方官員和其他資安研究人員認為，中國駭客似乎是利用不同研究機構學者對彼此的信任，製作暗藏惡意軟體的「魚叉式網路釣魚」電子郵件，攻擊特定目標。

領導iDefense威脅情報作業小組的馬歇爾（Howard Marshall）表示，大學樂意彼此分享學術資訊，反而成為美國敵方趁虛而入的漏洞。

馬歇爾曾在聯邦調查局（FBI）資安部門擔任高層，他說，中國之所以竊取大學研究成果，是為了在武器能力方面趕上美國，並掌握五角大廈未來的計畫，洞悉美軍能力發展對中方來說極為重要。