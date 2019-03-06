德國人樂當台學家 蔣永學盼世界看見台灣文學

鑽研台灣文學10年的德國漢學家蔣永學，受台文館邀請駐村。蔣永學曾出版「戒嚴：台灣文學選集」、自稱「台學家」。他受訪時說，他愛上台灣文學的豐富多元，期待世界能夠看見。

國立台灣文學館「譯者駐村計畫」邀請德國漢學家、東亞文學雜誌副編輯蔣永學（Thilo Diefenbach）至台南駐村，透過與台灣作家對談、專題演講、譯者工作坊，及參訪等交流，讓譯者對台灣文學有更深刻理解。

蔣永學在前身為日治時期台南州廳的台文館接受中央社訪問，一開口就展露流利中文，應答之際，溫暖跟笑容始終不離臉上。他感謝台文館相邀，讓他在文學領域收穫滿滿，回到如此熟悉之處，也重新發現過去未曾注意的題材。

蔣永學在德國從事台灣文學作品翻譯，他重視譯作的「廣度」，希望帶給德國讀者給更多文類，展現台灣文學的多元與包容。2017年，他出版了「戒嚴：台灣文學選集」，為台灣解嚴30年留下紀念，更提升台灣在德國出版界的能見度。

蔣永學告訴中央社，自己正在蒐集明鄭以降的台灣古典漢詩，未來將編纂給德國人看的台灣文學史，內容自原住民族的口傳文學，到明鄭、清領、日治，甚至包括近代。

在德國，還沒有人寫過台灣文學史，也很少漢學家專事台灣文學，基於對台灣文學的熱愛，他想填補德國文學閱讀的缺口。他解釋，籌備中的台灣文學史，非同於以往德國人從中國文學角度看的台灣文學。文章不以過往政治分期劃分，而是從台灣主體性出發，選出對台灣文學發展有重要意義的作品。

蔣永學認為，不瞭解台灣的人，就不可能真的瞭解中國大陸，也無法瞭解東亞的情況，更無法瞭解東亞的歷史脈絡。台灣在東亞占有重要位置，必須了解這樣的前提，才能理解整個亞洲局勢。

近幾年，蔣永學也注意到台灣創作景象，很多作家出現的題材經常描繪人物的孤獨、寂寞，甚至次文化中的「魯蛇」，讓他感受到書寫可能成為逃避現實的工具。蔣永學解釋，「作家埋首在小日子、建構個人小小世界的內在私領域，沒有負面的意思，但當這樣想法變成社會思考主流，如此發展令我憂心。」

在德國，台灣文學的能見度仍然不高。蔣永學最大的期待是儘快出現一位能引起國際討論的台灣作家，讓世界知道台灣文學；雖然德國媒體有台灣相關文學的報導，但德國民眾普遍對台灣文學還是了解太少。

蔣永學笑稱自己是研究「台灣學」的「台學家」。對他而言，擁有發表、出版自由的台灣，稱的上是全世界華語寫作與發表中心。才逛過台北國際書展的他，覺得讀者若對各種華文書感興趣，台灣是了解華語文學很好的基地。

蔣永學認為，台灣的學術環境讓他可以進一步研究台灣文學，他會繼續做下去，會持續擴大對台灣文學的視野，而翻譯台灣文學就是他的生活愛好。

身為德國人，蔣永學翻譯了為數眾多的台灣文學作品，也出版了一本文學選集。蔣永學目前已得到許多回饋，更從原本引介台灣文學的角色，進而成為台灣文學的參與者。