台灣發現世界新種原生白松露　最快10年後人工生產

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）市售白松露1公斤新台幣60幾萬元，多仰賴進口。農委會林業試驗所費時4年多，找到台灣原生白松露「深脈松露」並在國際期刊發表，因此種松露香氣迷人，堪稱台灣第一，將研究穩定繁殖菌絲及栽種技術，預計10年後技轉及商業生產。

農委會林業試驗所副研究員傅春旭，曾解釋「深脈松露」名稱的由來:

深脈松露為一個世界新種的松露，也是台灣第一個正式發表的白松露，發現於南投溪頭地區油杉根圈土壤，原本想以發現的地區進行命名，但是其特徵明顯--孢子脈絡很深，加上中文語感浪漫。故名「深脈松露」。

林業試驗所(以下稱「林試所」)，今(5)日召開記者會發表新種「深脈松露」，公布推展研究成果。

中央社引述傅春旭說，計畫萌生於一群跟他一樣懷著熱忱的學生，一起展開尋找台灣本地松露行動。

傅春旭的學生表示，2014年起，他們陸續找到5種新品種的真松露，包含台灣腔塊菌、深脈松露、雲杉松露、小西氏石櫟松露及台東松露。

其中，深脈松露是2017年在南投溪頭地區找到的，共找到10幾顆。它們是白色的，而且香氣最迷人，所以選擇以深脈松露展開人工培植技術的開發。

報導引述林試所所長張彬說，新發現原生種深脈松露（學名Tuber elevatireticulatum）已在2018年10月29日、中研院發行的國際期刊（季刊）Botanical Studies發表。

傅春旭的學生說，此研究發現也將投件到MYCOTAXON、MYCOSCIENCE 國際期刊，向國際發表。

傅春旭則指出，接下來將花2年時間，預計完成深脈松露人工生產技術的研究，包含實驗室與林地兩個部分。

傅春旭的學生解釋說，自然界裏，孢子發芽會長出菌絲，實驗室裏則是把松露子實體分離，以組織培養培育出菌絲，這樣做的成本太貴，所以要讓菌絲進行細胞分裂，產生菌絲。可是菌絲繼代過程進行多次後，活性會減弱，所以要研究出不讓活性減弱，可穩定繼代產出菌絲的溫度、光照、培養基配方，讓菌絲人工產出。

林地部分的人工生產技術研究，則是要讓菌絲種在樹根中，穩定長出松露子實體。

傅春旭補充，通常需要8年的時間成長，已計畫在林試所六龜研究中心的多納、鳳崗兩個苗圃進行。最快10年後誕生人工生產松露的產業技術。

林試所5日舉行發表記者會，左為張彬所長，右為副研究員傅春旭。中央社