笑氣濫用「樂極生悲」　醫師：易造成多重永久傷害

（台灣英文新聞／施家恩台北綜合報導）長庚醫院5日指出，一名17歲少女連續四個月吸食笑氣上癮，之後開始出現雙側下肢無力，全身多處感覺異常、麻木，就診後醫師發現少女已併發脊髓神經受損退化，導致肢體麻木， 幾乎無法行走。

經脊椎核磁共振造影檢查，醫師發現少女的頸椎從第1節到第6節都 已有神經受損退化現象， 安排住院使用高劑量的維他命B12靜脈注射治療，三週後出院，雖然四肢無力的狀況已有改善，但脊椎神經受損仍難以復原，仍然無法獨力行走，需要長期復健，病患直呼悔不當初。

林口長庚兒童神經內科林光麟醫師表示， 笑氣即一氧化二氮或氧化亞氮(N 2 O)，是一種無色氣體， 1799年被發現有麻醉作用，早期用於牙科手術以減輕病人疼痛， 後來成為醫療合法使用的吸入性麻醉劑。 由於吸入這種氣體會讓人情緒興奮，因此被稱為「笑氣」。

不過長期使用笑氣，會影響活性維生素B12的生成， 進而影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常， 甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀， 以及出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題， 更嚴重者還可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。

目前法律上將笑氣分為醫療用及工業用兩種，但兩種成份完全一樣， 所以管理困難，民眾很容易取得， 甚至拿到聚會場合濫用當作助興劑。林口長庚醫院最近完成一項統計 ，從2012年到2018年這6年間， 共發現國內有九位民眾因吸食笑氣造成脊髓神經退化、嚴重受損的病例， 年齡從14歲到19歲，其中有8位女生、1位男生。 這些青少年都是因為在娛樂場所或朋友聚會中接觸到笑氣， 因而長期吸食，時間超過半年甚至長達一年。

長庚周正哲醫師指出，這九位患者都有肢體無力症狀，其他症狀還包括感覺異常及麻木、二成病患有排便困難及尿失禁症狀，雖 經使用高劑量的維他命B12治療才慢慢恢復肌力， 平均治療時間約二至個月，但仍有五成的病患留下感覺異常的後遺 症。此研究已於2019年1月的「大腦與發展（Brain and Development）」醫學期刊接受。

長庚醫院兒少保護中心葉國偉醫師表示， 衛生福利部於民國99年起已將笑氣列為「醫用氣體」藥品管理， 醫療用笑氣已明訂為處方藥，但民眾取得的為工業用笑氣， 並未納入管制藥品或毒品管理，因此仍有許多漏洞， 導致青少年容易在網路上取得。長庚醫院兒少保護中心呼籲， 學校及家長若發現青少年有不明原因的肢體無力， 應注意其日常活動場所，關心是否有吸食笑氣， 一旦發現應盡早就醫，以免遺害青少年身心。