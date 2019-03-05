證交所前往中國江蘇、上海招商　行銷臺灣資本市場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所為擴大臺灣資本市場規模並配合政府鼓勵臺商回臺投資政策，於3月4日至8日，前往中國江蘇地區及上海，拜訪6家企業推動其回臺上市，並於昆山辦理招商說明會，吸引30餘家企業代表出席，藉此向當地臺商介紹臺灣資本市場及政府鼓勵臺商回臺上市政策，獲得熱烈迴響。

證交所為積極推動臺商企業回臺上市，今年初即已前往中國廣東地區行銷臺灣資本市場，並於東莞辦理招商說明會。農曆新年後亦馬不停蹄，與勤業眾信聯合會計師事務所、花旗銀行、元大證券及建業法律事務所合作，前往江蘇地區辦理「前進臺灣資本市場說明會」，向當地台商說明臺灣資本市場之優勢及回臺上市程序，並邀請近期成功上市公司商億-KY謝智通董事長分享上市經驗，期望加深當地臺商對回臺上市之認識並強化其回臺上市之動力。

證交所上市二部施文玲經理表示，中國仍是第一上市公司最大來源地，證交所對於中國臺商市場一向十分重視，而政府為吸引臺商回臺掛牌，行政院國發會於農曆年前即推出「歡迎臺商回臺投資行動方案」相關措施，積極鼓勵臺商回臺投資；近期行政院提出的「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案預告，針對海外資金回臺投資政府重點扶持產業，也將給予租稅優惠，政府政策在在都鼓勵臺商回臺，透過臺灣資本市場協助企業籌資、轉型、升級、招募人才及永續經營。

截至108年1月止，已有73家第一上市公司在臺掛牌，而107全年度共有7家送件申請上市，其中5家營運地在中國。以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，107年度全體第一上市公司平均本益比為15.40倍，週轉率為247.84%，流動性佳。臺灣資本市場為臺商企業上市籌資平台優質選擇，可協助企業穩健成長、永續發展，亦可提供投資人更多投資標的、共享企業成功之果實，創造雙贏。