驚蟄春雷響　新北一期稻插秧

（台灣英文新聞）春天悄悄踏著輕快的腳步走來，逐漸迎向春暖花開的季節，國曆3月5日或3月6日是二十四節氣的第3個節氣—『驚蟄』，表示春天到了，春雷初響，萬物開始逐漸萌芽，在冬天時躲在石縫、土壤中冬眠的昆蟲及動物，被春雷驚醒後開始走出石縫與土壤，也是農民開始準備插秧的季節。
新北市水稻主要產區為鶯歌區及金山區，全市種植面積約為140公頃左右，一般農民約在3月中下旬時開始插秧。本市鶯歌區主要栽培水稻品種為台南11號；金山區則主要栽培台梗9號品種，兩者皆為梗稻，外型屬於精巧的短圓形，而在口感方面，相對於東南亞主要栽培的秈稻，吃起來較黏、較有彈性，是目前國人主要食用的品種。
金山區農會李清煙總幹事表示，早年金山區種稻人口相當多，放眼望去映入眼簾的都是水稻田，在插秧前的灌水階段，水中都是山的倒影相當的美，後來因為人口外移以及社區開發，稻田逐漸減少，而且早期栽培水稻都得靠人力，是相當辛苦的工作，包含插秧、田間管理、割稻、脫粒等流程，因此希望大家在吃每一口飯的同時，都可以珍惜這得來不易成果!
農業局表示，除了輔導農民種植以外，也輔導農民透過結合農村體驗以及休閒產業，如舉辦石門嵩山社區插秧體驗，讓民眾親身體驗挲草樂趣，享受與大自然接觸的樂趣。同時市府也提供農民相關肥料、農機等資材補助，並輔導農民以友善方式種植，提供消費者安心的稻米來源。