驚蟄春雷響　新北一期稻插秧

（台灣英文新聞）春天悄悄踏著輕快的腳步走來， 逐漸迎向春暖花開的季節，國曆3月5日或3月6日是二十四節氣的 第3個節氣—『驚蟄』，表示春天到了，春雷初響， 萬物開始逐漸萌芽，在冬天時躲在石縫、土壤中冬眠的昆蟲及動物， 被春雷驚醒後開始走出石縫與土壤，也是農民開始準備插秧的季節。

新北市水稻主要產區為鶯歌區及金山區，全市種植面積約為140公 頃左右，一般農民約在3月中下旬時開始插秧。 本市鶯歌區主要栽培水稻品種為台南11號；金山區則主要栽培台梗 9號品種，兩者皆為梗稻，外型屬於精巧的短圓形，而在口感方面， 相對於東南亞主要栽培的秈稻，吃起來較黏、較有彈性， 是目前國人主要食用的品種。

金山區農會李清煙總幹事表示，早年金山區種稻人口相當多， 放眼望去映入眼簾的都是水稻田，在插秧前的灌水階段， 水中都是山的倒影相當的美，後來因為人口外移以及社區開發， 稻田逐漸減少，而且早期栽培水稻都得靠人力，是相當辛苦的工作， 包含插秧、田間管理、割稻、脫粒等流程， 因此希望大家在吃每一口飯的同時，都可以珍惜這得來不易成果!

農業局表示，除了輔導農民種植以外， 也輔導農民透過結合農村體驗以及休閒產業， 如舉辦石門嵩山社區插秧體驗，讓民眾親身體驗挲草樂趣， 享受與大自然接觸的樂趣。同時市府也提供農民相關肥料、 農機等資材補助，並輔導農民以友善方式種植， 提供消費者安心的稻米來源。